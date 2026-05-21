Азиатско-тихоокеанските пазари затвориха смесено търговската сесия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион затвориха преобладаващо положително търговската сесия, следвайки възходящата тенденция на Уолстрийт, тъй като все по-големите надежди, че конфликтът в Близкия изток може скоро да приключи, охладиха цените на петрола, предаде Си Ен Би Си.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е във финалната фаза на преговорите с Иран, което спомогна за повишаване на оптимизма на инвеститорите, припомни БТА.

Междувременно износът на Япония през април отбеляза най-бързия си ръст тази година от януари, като се увеличи с 14,8 на сто на годишна база и надмина очакванията благодарение на скока в доставките на полупроводници. Вносът нарасна с 9,7 на сто, също надвишавайки очакванията, според правителствени данни.

Акциите на „СофтБанк Груп" (SoftBank Group) скочиха с близо 20 на сто, тъй като впечатляващите резултати на „Енвидиа" ( Nvidia ) сигнализираха за силен импулс в областта на изкуствения интелект.

Водещият японски индекс Nikkei 225 се повиши 2140,93 пункта или 3,58 на сто до 61 945, 34 пункта, По-широкият индекс Topix нарасна с 83,69 пункта или 2,21 на сто до 3875,34 пункта.

По време на търговията щатският долар се търгуваше на ниво 158,97-98 йени спрямо 158,87-97 йени в Ню Йорк и 159,06-08 йени в Токио вчера.

Еврото се котираше при 1,1618-1619 долара и 184,69-71 йени в сравнение с 1,1620-1630 долара и 184,70-80 йени в Ню Йорк, както и 1,1592-1594 долара и 184,39-43 йени в Токио.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 606,64 пункта или 8,42 на сто до 7815,59 пункта.

В Хонконг Hang Seng е надолу с 255,1 пункта или 0,99 на сто до 25 396,02 пункта към 10:39 часа българско време, а Shanghai Composite загуби 84,908 пункта или 2,04 на сто до 4077,277 пункта.

Индексът Nifty 50 в Индия се понижи с 15,85 пункта или 0,07 на сто до 23 643,15 пункта към 10:55 часа българско време.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши със 125,1 пункта или 1,47 на сто до 8621,7 пункта.

Търговията на Уолстрийт приключи на положителна територия, като Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 645,47 пункта или 1,31 на сто до 50 009, 35 пункта.

Широкообхватният S&P 500 прибави 79,36 пункта или 1,08 на сто до 7432,97 пункта.

Технологичният Nasdaq нарасна с 399,649 пункта или 1,54 на сто до 26 270,359 пункта.