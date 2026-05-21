ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Условна присъда за мъж, продал апартамент на двама...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22890824 www.24chasa.bg

Спад на водещите индекси в търговията на европейските фондови борси

772
Водещите европейски борси започнаха със спад Снимка: Пиксабей

На отрицателна територия се намират индексите на Европейските фондови пазари, докато инвеститорите оценяват последните геополитически развития, а цените на петрола се понижиха, предадоха Си Ен Би Си.

Германският индекс DAX спадна с 59,94 пункта или 0,24 на сто до 24 677,3 пункта.

Френският CAC 40 се понижи с 20,88 пункта или 0,26 на сто до 8 096,54 пункта.

Британският FTSE 100 отстъпи с 44,6 пункта или 0,43 на сто до 10 387,74 пункта.

Общоевропейският Stoxx 600 намаля с 1,21 пункта или 0,2 на сто до 619,08 пункта.

Водещите европейски борси започнаха със спад Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)