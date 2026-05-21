Спад на водещите индекси в търговията на европейските фондови борси

На отрицателна територия се намират индексите на Европейските фондови пазари, докато инвеститорите оценяват последните геополитически развития, а цените на петрола се понижиха, предадоха Си Ен Би Си.

Германският индекс DAX спадна с 59,94 пункта или 0,24 на сто до 24 677,3 пункта.

Френският CAC 40 се понижи с 20,88 пункта или 0,26 на сто до 8 096,54 пункта.

Британският FTSE 100 отстъпи с 44,6 пункта или 0,43 на сто до 10 387,74 пункта.

Общоевропейският Stoxx 600 намаля с 1,21 пункта или 0,2 на сто до 619,08 пункта.