Бивш министър поема БЕХ, Петрова освобождава целия борд

Министърът на енергетиката Ива Петрова освобождава борда на директорите на Българския енергиен холдинг и назначава нов. В него влиза Андрей Живков, който е бивш енергиен министър в служебен кабинет на Радев, този на Стефан Янев. Това съобщи Петрова на пресконференция за приоритетите на новия екип на министерството.

Към момента шеф на холдинга е Валентин Николов, бивш депутат, който е бил и шеф на АЕЦ "Козлодуй". Името на Живков се завъртя за министър в кабинета, но още тогава се говореше, че ще оглави енергийния холдинг.

Петрова заяви, че е назначила одити на държавните дружества в енергетиката, като започва от БЕХ, АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности" и "Мини Марица-изток". И това не било заради сигнали, а заради важността им. За БЕХ тя каза, че е изненадана от управленски практики, като спомена, че в холдинга са назначени 136 души, което било повече от експертите в министерството. Освен това се забавяли инвестиционни ремонтни програми на дружества.

Забавяне. Това беше ключовата дума в оценката на това, която Ива Петрова и екипът й - зам.-министрите Любомира Ганчева и Кирил Темелков, са заварили.

Тя припомни, че срокът по плана за възстановяване е 31 август, а досега например плащанията за големите батерии са 6%.

Петрова припомни липсващите реформи в Маришкия басейн и несъгласието за преструктурирането на БЕХ, тоест за изваждане на държавните мини и тец от него, което парламентът с решение забрани. Това поставя под риск надхвърлящи 1 млрд. евро по плана за възстановяване и устойчивост, но и по териториалния план за справедлив преход на въглищните региони.

Петрова обеща, че техният подход няма да бъде кампаниен, а експертен, последователен и прозрачен. Тя се ангажира, че екипът й добре познава сектора, институциите, европейската рамка и реалните проблеми пред енергийната система. Любомира Ганчева ще отговаря за енергийните стратегии и политики, за устойчиво енергийно развитие, природните ресурси и концесиите, при нея е и развитието на ядрения сектор. Приоритетите й са свързани с разработването на дългосрочната енергийна стратегия на България, него, което чакаме от доста време, заяви министърът. Ускоряване на ядрените ядрени проекти са друга задача на зам.-министъра Ганчева, както и гарантирането на конкурентна и достъпна цена на електроенергията за българските домакинства и бизнеса.

Зам.-министър Кирил Темелков, който е някогашен шеф на "Булгартрансгаз", ще отговаря за управлението на инфраструктурните проекти в сектори, включително и тези по плана за възстановяване, развитието на електроенергийните коридори, сигурността на снабдяването, както и управление при кризисни ситуации. Министърът заяви, че много разчита на него за политиките в секторите нефт, природен газ и социално-икономическата трансформация на минния отрасъл. Сред основните му приоритети и това, с което започва незабавно, е ускоряване на инвестициите по плана за възстановяване за развитието на мрежите, както и в плана за прехода на въглищните региони.

Първото, което направили, след влизане в сградата на "Триадица", било да установят обективно състоянието на министерството. Бил направен стратегически преглед на финансовото състояние на дружествата в държавната енергетика, изпълнението на инвестиционните програми и дейността на министерството, както и на напредъка в ангажиментите по плана за възстановяване. Прегледани са ключови програми и проекти д европейско и донорско финансиране.

В министерството има забавяне и то по отношение на критични реформи, имало редица административни затруднения по отношение на инвестициите, както и необходимост от ускоряване на работата по адаптиране на нормативната рамка към състоянието на отрасъла и да транспонират европейското законодателство. Забавени били измененията и допълненията в Закона за енергетиката, закона за възобновяемите енергийни източници и закона за енергийната ефективност, както и подзаконовата нормативна рамка.

Изпълнението и разплащанията на инвестициите по плана за възстановяване в сектора на енергетиката регистрират изоставане по редица процедури, а сроковете са кратки. В момента по процедурата за батериите и възобновяемите източници са разплатени под 1% от средствата, а по големите батерии процентът е 6. Още няма извършени плащания по ReStorе2 няма извършени плащания, което било предизвикателство и изисквало пълна мобилизация.

Тя заяви, че почти нищо не е направено по усвояване на средствата по модернизационния фонд, тя припомни за проектите за електроразпределителните дружества за модернизация на мрежите, имало забавяне при подготовката на вече одобрени проекти, както и при подготовката на нови за финансиране от този фонд.