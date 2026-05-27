Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)

Технологичният трансфер на знания и технологии означава една научна разработка да отиде в бизнеса, от бизнеса - към потребителите. В крайна сметка идеята е потребителите да бъдат задоволени, техните потребности, обяснява в подкаста на "24 часа" Васил Караиванов, председател на Управителния съвет на "София Тех Парк".

Българският бизнес има страхотен капацитет. Доста от българските компании си разработват собствени технологии. Университетите също имат интерес и капацитет, а вече започнаха да имат и финансиране - Програмата за изследователските университети по Плана за възстановяване и устойчивост - тя е насочена към фундаментални изследвания и разработки на нови, иновативни неща, които да отидат към бизнеса и след това да се трансферират. Центровете за компетентност, центровете за върхови постижения - всички тези институции са с цел да разработват технологии и да ги трансферират към бизнеса.

10% от средствата от кохезионните фондове - 15 млрд. евро, се пренасочват от ЕК за конкурентоспособност. От тях 12 млрд. са насочени за отбрана, така че ще има финансиране по кохезионните фондове, което също ще трябва да се подкрепя с научни разработки. Така че има доста голямо поле за действие.

Ако погледнете света, основните неща са отбрана, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк", допълни той.

Повече вижте във видеото.