ТЕЦ „Бобов дол": Спирането на котел 2 е временно, но оставя централата без резерв при авария

70% от мощностите вече са рехабилитирани или са в последен етап на обновяване, а ръководството на дружеството готово да предложи мерки на МОСВ

Спиането по искане на МОСВ на енергиен котел 2 в ТЕЦ „Бобов дол" засяга само една мощност и е временна. Това се казва в официална позиция на ръководството на централата. Оттам подчертават, че разбират грижата за околната среда и заявяват, че през последните години са направени рекордно много инвестиции за трансформацията на централата. „70% от мощностите са рехабилитирани или в края на етапа по рехабилитация и обновяване. Ще обновим и оставащия втори блок, с което се надяваме да заслужим доверието на обществото и институциите", посочват от ТЕЦ „Бобов дол".

Централата предупреждава за риск при авария

Според ръководството на дружеството проблем за енергийната сигурност може да възникне заради съвпадението на временната мярка с планов ремонт на друга мощност. Котел 1 е в планов ремонт до края на септември. Това означава, че при спирането на котел 2 централата остава без резервна заместваща мощност, ако възникне авария на блок 3, посочват от теца. От дружеството уточняват, че именно това прави ситуацията чувствителна, макар че мярката на МОСВ не засяга цялата централа.

Значение за София и енергийната система

В позицията се посочва още, че ТЕЦ „Бобов дол" е важна централа за страната, тъй като участва в електрозахранването на София и е част от енергийната сигурност на България. От дружеството аргументират ролята си и с нуждата от диверсифициран енергиен микс, в който местните въглища продължават да имат значение, особено на фона на нестабилната международна енергийна среда.

Според ръководството на централата мощности като ТЕЦ „Бобов дол" са необходими и в прехода към нисковъглеродна икономика, защото дават стабилност на електроенергийната система при нарастващ дял на възобновяемите източници и нискоемисионните горива.

Готови са с мерки

От ТЕЦ „Бобов дол" заявяват, че имат готовност да предложат на компетентните органи серия от мерки за отстраняване на причините, довели до принудителната административна мярка. Целта е ситуацията със затворената мощност да бъде преодоляна в оптимално кратък срок. Периодът на временно спиране на котел 2 ще бъде използван от техническите екипи за детайлно обследване и допълнителни подобрения, които според дружеството трябва да гарантират пълно екологично съответствие.

Газ, водород и фотоволтаици в програмата за модернизация

Ръководството на централата заявява още, че продължава мащабната програма за екологична модернизация. Тя включва внедряване на природен газ, подготовка за използване на водород и развитие на фотоволтаичния парк на дружеството.

Ключова цел за 2027 г. е завършването на газовото трасе. От ТЕЦ-а обясняват, че форсмажорни обстоятелства през миналата година са забавили изпълнението, но плановете остават непроменени. „Не чакаме неволята. Работим и се състезаваме с времето", се казва в позицията.

От дружеството посочват, че основен приоритет остава запазването на препитанието на близо 1000 служители и техните семейства, както и приносът на централата към енергийната сигурност и независимост на България.