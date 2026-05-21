КЗК проверява за нелоялни търговски практики „Кауфланд" и Т-Маркет

Решението идва само два дни, след като премиерът Румен Радев се срещна с представителите на големите вериги, които увериха, че следващата седмица ще обявят с какви социални инициативи ще подкрепят уязвимите групи

Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу „Кауфланд България ЕООД енд КО" (ТВ Кауфланд) и „Максима България" ЕООД (ТВ Т-Маркет) за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители.

Двете производства се образуват в рамките на секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост и на базата на данни от задълбочено проучване на КЗК на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици/производители.

Преди два дни премиерът Румен Радев се срещна с представителите на търговските вериги, за да обсъдят мерки срещу високите цени. Преди ден депутатът от ПБ Явор Гечев обяви, че правителството се е договорило с търговските вериги доброволно да предложат пакети с храни от първа необходимост, които са с "максимално ниска надценка".

От Сдружението за модерна търговия обясниха, че правителството инициира серия индивидуални срещи с компании от хранителния сектор, като идната седмица ще е ясно какви социални инициативи предлагат отделните вериги, за да подкрепят уязвимите групи.

Междинните данни от анализа на КЗК, представени през декември м.г., показаха тежки структурни деформации на пазара на храни, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите и доставчиците. В анализа КЗК констатира обем от отстъпки, които производителите и доставчиците предоставят на големите търговци в договорните им отношения, които може да водят до това българските производители да продават продукцията си на себестойност или дори под себестойност. Затова КЗК задълбочи проучването си по отношение на ценовата политика на големите търговски вериги спрямо производители и доставчици.

При представянето на междинния секторен анализ КЗК заяви, че е приоритет саморегулацията в рамките на сектора. Комисията предупреди, че в случай че това не се случи, ще се самосезира и образува съответните производства.

Решенията за двете производства са взети след последните промени в Закона за защита на конкуренцията от 7 ноември 2025 г., с които се увеличи и максималната санкция - до 10% от оборота за предходната финансова година. По настояване на КЗК търговските вериги получиха тримесечен срок да приведат търговските си отношения с производители и доставчици според новите правила. Този срок изтече на 9 февруари 2026 г.

В рамките на задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговци антимонополният орган изиска от производители и доставчици на основни храни (мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, олио, яйца) информация относно механизма и критериите, по които се сключват договори за доставка и спогодби за рамкови условия с търговските вериги. Изискана е и информация относно начина на определяне на доставните цени (цени на едро) с търговските вериги.

Изследвани са общи търговски условия, договори, споразумения и други документи, действащи и след 9 февруари 2026 г., които уреждат търговските отношения на веригите с доставчиците на селскостопански и хранителни продукти.

В хода на задълбоченото проучване на базата на цялата информация и доказателства КЗК констатира, че има данни за продължаващо прилагане на възможни нелоялни търговски практики при ценовата политика на търговците към доставчиците/производителите.

Нелоялни търговски практики са например изискването за плащания от страна на доставчиците към купувача, които не са пряко свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти; изискване за годишно предоговаряне и намаление на цени, без отчитане на обективни фактори като инфлация, увеличение на цените на суровини и материали, електроенергия и др. Сред забраните по ЗЗК са и сключване на договори за доставка на стоки и искания за намаление на цени със задна дата; предупреждаване от купувача за предприемане на ответни търговски действия срещу доставчика или предприемането на такива действия, ако доставчикът упражнява своите договорни или законни права и други.

На базата на данните и доказателствата от секторния анализ по отношение на дейността на ТВ Кауфланд и ТВ Т- Маркет се установи, че при воденето на преговори и при предоговаряне на търговски условия поведението на двете вериги е възможно да попада в обхвата на Глава седма „б" от Закона за защита на конкуренцията – „Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти".

Задълбоченото проучване на ценовата политика на търговските вериги продължава и при установени нарушения КЗК ще образува съответните нови производства.

Пълният текст на двете решения е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК:

https://reg.cpc.bg/AllNewResolutions.aspx?dt=1&ot=2