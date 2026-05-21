Енергийният министър Ива Петрова с първи разговори за "Боташ" с турския си колега Байрактар

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще се срещне в петък с турския си колега Алпарслан Байрактар в рамките на конференция, в която и двамата ще участват. Тя съобщи за тази среща с турската страна в отговор на въпрос за договора с "Боташ". Петрова каза, че ще бъде проговорена началната позиция за преговорите. "Имаме идеи, вярваме, че ще намерим работещо решение. Безспорно е, че и двете страни действат с най-добри намерения, за да намерят решение".

Заместникът й Кирил Темелков поясни, че договорът с "Боташ" се ползва, когато е необходимо, и че на един от турските терминали ще бъде разтоварен танкер на "Шел", с който ще се осигури газ за българския пазар, така че спирането на терминала при Александруполис по технически причини не се отразява на доставките за нас. Той обърна внимание и на цената на газа за този месец, която не се е променила, заради смяната на терминалите.