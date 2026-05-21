ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блъснаха велосипедист на Околовръстното на Пловдив...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22892886 www.24chasa.bg

Енергийният министър Ива Петрова с първи разговори за "Боташ" с турския си колега Байрактар

2100
Министърът на енергетиката Ива Петрова и заместниците й Кирил Темелков и Любомира Ганчева по време на пресконференция за приоритетите на новия екип. Снимка: Йордан Симеонов

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще се срещне в петък с турския си колега  Алпарслан Байрактар в рамките на конференция, в която и двамата ще участват. Тя съобщи за тази среща с турската страна в отговор на въпрос за договора с "Боташ". Петрова каза, че ще бъде проговорена началната позиция за преговорите. "Имаме идеи, вярваме, че ще намерим работещо решение. Безспорно е, че и двете страни действат с най-добри намерения, за да намерят решение".

Заместникът й Кирил Темелков поясни, че договорът с "Боташ" се ползва, когато е необходимо, и че на един от турските терминали ще бъде разтоварен танкер на "Шел", с който ще се осигури газ за българския пазар, така че спирането на терминала при Александруполис по технически причини не се отразява на доставките за нас. Той обърна внимание и на цената на газа за този месец, която не се е променила, заради смяната на терминалите.

Министърът на енергетиката Ива Петрова и заместниците й Кирил Темелков и Любомира Ганчева по време на пресконференция за приоритетите на новия екип. Снимка: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)