ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блъснаха велосипедист на Околовръстното на Пловдив...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22892999 www.24chasa.bg

Бизнесът ще плаща утре с 3 процента по-скъп ток

856
Снимка: Pixabay

При средна цена от 103,82 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 22 май. 

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 100,59 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 3,21 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 62,86 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 144,78 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 83 358,95 мегаватчаса електроенергия, пише БТА. 

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 71,14 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 75,69 евро (без ДДС) за мегаватчас.

Снимка: Pixabay
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)