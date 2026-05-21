Йотова: Обединени сме България да е модерна, конкурентоспособна и високотехнологична страна

Всички сме обединени около общата кауза България да бъде модерна, конкурентоспособна и високотехнологична страна. Това каза президентът Илияна Йотова в поздравлението си към участниците в „Стратегически финансов форум".

Форумът е организиран от Mеждународната мрежа C4BG2 (обединение на водещи български професионалисти и академици от над 100 държави), съвместно с Bloomberg TV и в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Целта на събитието е да обедини усилията на български преподаватели в престижни университети и професионалисти във финансови центрове от цял свят, за да се развива България като източник на финансови иновации, съобщава БТА.

Да кажем днес, че живеем в свят на много дълбоки национални, европейски и геостратегически дисбаланси, няма да бъде достатъчно, каза още Йотова. Предизвикателствата са всеки ден, все нови, и трябва да бъдем гъвкави, за да успяваме да ги преодоляваме, отбеляза тя. По думите ѝ това не са само предизвикателства, тъй като всеки вижда, че живеем в свят на много дълбоки кризи и конфликти, натискът е огромен и се увеличава всеки ден.

Войната в Близкия Изток през последните два месеца постави света пред нови изпитания с най-различни последствия и с прогнози, които често пъти противоречат една на друга, но за съжаление общият знаменател на тези прогнози е не особено положителен от гледна точка на последствията от конфликта, отбеляза държавният глава. Йотова посочи, че данните за нивото на инфлацията и увеличението ѝ са различни, но никой в момента не може да се ангажира с прогноза каква ще бъде тя в следващия месец. Предизвикателство пред нас е да се справим с всичко това и да направим всичко възможно, така че кризата да бъде наша възможност, допълни тя.