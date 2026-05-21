Рокадите в държавната икономика тръгват от енергетика и земеделие (Обзор)

В един и същи ден смениха шефовете на фонд "Земеделие", агенцията по храните и на енергийния холдинг

Първите рокади в държавната икономика тръгнаха от енергетиката и земеделието в четвъртък.

Започна се със смяната на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски. Самият той заяви, че в сряда вечерта след 19 часа заповедта му била връчена на бланка на МС без подпис и печат, както и без посочен мотив за освобождаването. Той бе назначен за директор на агенцията през февруари от служебния кабинет на Андрей Гюров.

В четвъртък земеделският министър

Пламен Абровски потвърди информацията

на брифинг, по време на който представи екипа и приоритетите на министерството. Мястото на Мавровски се заема от Светла Янчева, която е била зам.-министър на земеделието в периода февруари – май 2017 г. по време на служебното правителство на Огнян Герджиков. Тя има и дългогодишен опит като преподавател и заместник-ректор на Аграрния университет в Пловдив.

Абровски увери, че няма драма в новото назначение, било нормално нов екип да се сформира с нови хора. Не пропусна и да благодари на Мавровски с думите, че е свършил много добра работа и показал, че тази агенция може да работи, но неговата работа може да бъде допълнително надградена.

“Основен принцип в работата ми са диалогът, приемствеността, иновациите и дигитализацията в името на качеството на живот, добрата храна, традициите на българското земеделие и просперитета на сектора, гарантиращ продоволствената сигурност”, очерта приоритетите си Янчева.

Няколко часа по-късно в още една агроструктура влезе шеф . Начело на фонд “Земеделие” застава Владислава Казакова, а досегашната шефка Ива Иванова става зам. изпълнителен директор. С Иванова си тръгнаха и заместниците ѝ - Петя Славчева и Мая Митева, а на тяхно място са назначени освен Иванова Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов.

Казакова е заемала във фонда експертни и ръководни позиции,

включително зам. изпълнителен директор. Има над 20 години опит в публичната администрация, управлението на проекти и подпомагането на земеделските производители.

В четвъртък енергийната министърка Ива Петрова също обяви, че прави промени и освобождава целия борд на директорите в Българския енергиен холдинг, който е шапка на всички държавни енергийни компании. В момента шеф на холдинга е Валентин Николов - бивш депутат, председател на енергийната комисия в парламента и зам.-министър на енергетиката, бил е и шеф на АЕЦ “Козлодуй”.

На негово място ще бъде назначен Андрей Живков, който е бивш енергиен министър в служебния кабинет на Стефан Янев през 2021 г. Живков вече е бил директор на холдинга по времета, когато министър бе Росен Христов. Освободен е през август 2023 г.

Живков е работил в столичното електроразпределение, бил е и член на надзорния съвет на Електроенергийния системен оператор, а по-късно председател на управителния му съвет.

В новия състав на борда на БЕХ има хора, които познавате - Андрей Живков, Илза Чинкова (бивш шеф на мини “Марица-изток” - б.а.) и трима членове с безспорна управленска експертиза и качества - Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев, заяви енергийната министърка Ива Петрова.

За БЕХ тя каза, че е изненадана от управленски практики, като спомена, че в холдинга са назначени 136 души, което било повече от специализираната администрация в нейното ведомство и било почти едно енергийно министерство. Освен това се забавяли инвестиционни ремонтни програми на дружества, което означавало, че мощности ще трябва да се ремонтират през зимата, когато трябват най-много.

Петрова допълни, че е

разпоредила одити на държавните дружества

в енергетиката, като започва от БЕХ, “АЕЦ “Козлодуй” - Нови мощности” и “Мини Марица-изток”. И това не било заради конкретни съмнения, а заради важността им. Възможно е да има и други рокади, след като излязат резултатите от одитите.