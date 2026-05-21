Откриха голямо газово находище в Западната пустиня в Египет

Компанията "Агиба Петролиум" (Agiba Petroleum), която е съвместно предприятие между Египетската генерална петролна корпорация и италианския енергиен гигант "Ени" (Eni), откри ново масивно газово находище в Западната пустиня в Египет, съобщи египетското Министерство на петрола и минералните ресурси, цитирано от в. "Ал Ахрам".

Очакваните залежи са близо 330 милиарда кубически фута газ, което го прави най-голямото откритие в историята на компанията през последните петнадесет години. Сондажът Bustan South 1X се намира на десет километра от съществуващи съоръжения и инфраструктура, което ще ускори началото на производството и ще намали производствените разходи.

"Ени" и Египетската генерална петролна корпорация вече са направили няколко петролни открития в Западната пустиня, а през 2024 г. "Ени" започна да експлоатира три сондажни платформи в Египет за "Агиба Петролиум", съобщи БТА.

Италианската компания стои зад около 40 процента от производството на синьо гориво в Египет, като планира да инвестира около осем милиарда долара в северноафриканската страна през следващите пет години. Ролята ѝ в енергийния сектор на Египет е ключова, откакто през 2015 г. откри огромното офшорно газово находище "Зохр" в Средиземно море. По-рано тази година бяха съставени планове за разширяване на "Зохр" и пробиване на два нови кладенеца на обща стойност 360 милиона долара.