КТ „Подкрепа“: Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен

Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен, заяви Кремена Атанасова, председател на Синдикат на административните служители "Подкрепа" в студиото на "Денят започва" по БНТ.

Растящо напрежение в държавната администрация, след като от Министерството на финансите обявиха намеренията си за механично съкращаване на разходите с 10% . Синдикатът на административните служители към КТ „Подкрепа" излезе с остра позиция и конкретни искания към властта, засягащи доходите, условията на труд и заетостта на хиляди служители. Оттам изразиха и готовност за стачни действия.

"Аргументите срещу съкращенията на разходите за персонал в администрацията на калпак са редица. Но може би най-важният е, че няма как да подходим по един и същи начин навсякъде, при положение че не знаем каква е реалната ситуация във всички административни структури. Така че ние не казваме „не" на реформата, казваме „да", но на разумна такава – след анализ, след данни. Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен.", каза Кремена Атанасова, председател на Синдикат на административните служители "Подкрепа".

Въпреки наличието на свободни щатни бройки в администрацията, в определени звена няма желаещи за работа, заяви Атанасова.

„В Инспекцията по труда свободният щат е повече от 10%, защото там няма желаещи. Няма нито един кандидат на конкурсите, тъй като възнаграждението е 800 евро за човек с висше образование. Има и структури, които държат огромен свободен щат, за да получават допълнителни възнаграждения, навярно", посочи Атанасова.