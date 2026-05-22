Лидия Шулева: Проверка на нелоялните търговски практики едва ли ще има отражение на цените

Мога да кажа, че има някакви плюсове в намеренията на правителството. Но по отношение на събирането на допълнителна информация, въпросът опира за тези огромни количества информация, които се искат от търговците за начините, по който ценообразуват.

Това каза по Нова тв бившият вицепремиер и социален министър Лидия Шулева по отношение на предлаганите мерки на правителството за контрол на цените.

Според нея това означава, че ще трябва да се назначат доста повече хора, за да могат да подготвят тези данни. От една страна, това ще повиши разходите на търговските агенти и това ще повиши цените. Информацията, която се иска, е по специален ред. Това води до увеличаване на хора, съответно на разходи. От друга страна, цялата тази информация, която ще се изсипе при проверяващите, не се знае дали имат капацитет да я анализират, каза още тя.

Според нея това нещо изисква много допълнителен капацитет.

По думите й нелоялните търговски практики ще се прегледат. Но не мисля, че те ще дадат кой знае какво отражение на цените. Говорим за нелоялни търговски практики, за дълги вериги на доставки и т.н. Но ако погледнем, голяма част от търговските вериги направиха собствени логистични бази, в които производителя директно кара продукцията си там и скъсява веригата на доставки, каза още тя. Лидия Шулева обясни, че максималният размер на търговските вериги е 60% и попита какво се случва при останалите 40%.