Константин Проданов: Няма нужда мебелите във ведомствата да се сменят всяка година

До месеци ще се наложи нов държавен заем

Не става дума за масови съкращения, а оптимизация на администрацията. Във всяко ведомство първо ще се направи функционален анализ, за да се види какво къде може да се пипне. Тогава ще се прецени колко души и къде ще бъдат съкратени. Това обясни Константин Проданов от "Прогресивна България", който е председател на временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание, пред Би Ти Ви.

Първо ще бъдат съкратени незаетите щатни бройки, хората в пенсионна възраст, ще има преосмисляне и на някои граждански договори. На някои места може дори да се увеличи броят на служителите, като на мястото на някои високоплатени длъжности ще може да бъдат наети няколко души, обясни Проданов. Вероятно нарастване на броя на работещите ще има в Комисията за защита на конкуренцията и в Комисията за защита на потребителите, тъй като техните правомощия се увеличават.

Една част от съкращенията ще започне от 1 септември, а другата се очаква да е догодина. "Не е разумно например във всяко ведомство всяка година да се подменят мебели", каза Проданов.

Той обясни още, че държавата няма да слага тавани на цените.

Правителството на Румен Радев разпореди държавните предприятия да внесат 100% от печалбата си в полза на държавата

С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет, посочват управляващите.

Проданов обясни, че финансовото състояние на държавата е „изключително тежко". По думите му има натрупани около 2,5 млрд. евро неразплатени задължения, над 1 млрд. евро плащания към общините и още между 3 и 3,5 млрд. евро, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

Обяви още, че през следващите месеци най-вероятно ще се наложи теглене на нов държавен заем.

По думите му мерките срещу поскъпването няма да решат изцяло проблема с инфлацията, но ще ограничат нелоялните търговски практики и ще дадат повече прозрачност при ценообразуването.

„Нашата цел е не да деформираме пазара, а да върнем ефективността му", подчерта той.

Той коментира и критиките на опозицията към новите правила за работа на парламента, като заяви, че управляващите искат Народното събрание да се върне към „изначалната си функция на законодателен орган", без излишно протакане на процедурите.