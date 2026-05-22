Легендарният Citroen 2CV се завръща

Citroen потвърди възраждането на легендарния модел със същото име 2CV за предстоящия си електрически градски автомобил на цена от 15 000 евро, като същевременно показа и дизайна му преди представянето му на автомобилното изложение в Париж през октомври.

Дългоочакваното потвърждение, че Citroen ще използва повторно емблематичното име за новия си електрически автомобил, който ще се произвежда заедно с Panda на Fiat в Италия от 2028 г., идва с първия намек, че стилът на автомобила от 40-те години на миналия век ще бъде преосмислен за новата ера на ток.

В интервю за Autocar босът Ксавие Шардон заяви, че новият модел ще служи "точно на същата цел като 2CV в края на 40-те години на миналия век" за възраждане на търсенето от страна на клиентите на застоялия европейски автомобилен пазар и добави, че приоритет на компанията е да възстанови "покупателната способност" на европейските шофьори.

Очаква се стартовата цена на модела да бъде около 15 000 евро.