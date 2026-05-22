Компанията, която е дилър на Toyota у нас, ще продава и Mercedes

Компанията Inchcape, която продава у нас марките Toyota и Lexus, става генерален дистрибутор на Mercedes-Benz и Daimler Truck в България, съобщиха от досегашния дилър "Силвър Стар".

Ето какво написаха от представителството за сделката:

"След 9 успешни години на българския пазар и внушителен трицифрен ръст в продажбите, "Силвър Стар" навлиза в нова фаза на развитие. Компанията, генерален дистрибутор на Mercedes-Benz и Daimler Truck в България, подписа споразумение за придобиване от Inchcape, международният водещ независим автомобилен дистрибутор. След предстоящи регулаторни одобрения, Inchcape ще стане новият собственик на Групата на "Силвър Стар", която включва не само вносителя, но и дистрибуторските центрове в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Дънкан Тейт, главен изпълнителен директор на Inchcape Group, заяви: „Това придобиване е ясен пример за нашата стратегия Accelerate+ в действие: селективно изграждане на мащаб на малки до средни, сложни пазари, където можем да създаваме стойност за нашите OEM партньори и клиенти. "Силвър Стар" ще засили отношенията ни с Mercedes-Benz, ще ни позволи да се разширим в категорията на товарните автомобили в България и ще увеличим значително пазарното си присъствие. Очакваме с нетърпение

да приветстваме екипа на Силвър Стар в Inchcape."

Негован Йосифович, изпълнителен директор на "Силвър Стар", заяви: „През последните 9 години чрез инвестиции и развитие на проекти трансформирахме бизнеса на Mercedes-Benz в България, достигайки най-високо ниво на обслужване, каквото подобава на

марката. Това бе възможно благодарение на усилията на екипа от професионалисти, който изградихме в България. "Силвър Стар" се утвърди на пазара като най-динамичния аутомотив дистрибутор с редица иновативни проекти и международни и локални отличия. Благодарение на стратегическата визия и глобално ноу-хау на Inchape, ще успеем да надградим присъствието си на пазара и да развием мрежата и клиентското преживяване на следващо ниво".

"Силвър Стар" е създаден през 2017 г. Над 500 служители работят в търговските и сервизни комплекси в петте локации в страната. От основаването си компанията е доставила над 20 000 нови и употребявани леки, лекотоварни и товарни автомобили от марките на Mercedes-Benz и Daimler Truck.

Inchcape оперира на над 40 пазара в света. Групата има централен офис в Лондон и наема над 16 000 души по целия свят. В България компанията представлява марките Toyota и Lexus.