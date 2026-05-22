Пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион затвориха с ръстове

Пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион приключиха днешната търговия с повишения, след като инвеститорите оценяваха дипломатическите усилия на САЩ и Иран за постигане на мирно споразумение в Близкия изток, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Пазарните настроения обаче останаха предпазливи след информация на Ройтерс, че Техеран възнамерява да запази запасите си от обогатен уран на територията на страната. Това може да усложни преговорите с Вашингтон, тъй като за американския президент Доналд Тръмп пълното прекратяване на иранската ядрена програма е сред основните цели на военната кампания срещу страната.

Японският Nikkei 225 завърши търговията на нов исторически връх, прибавяйки 1654,93 пункта или 2,68 на сто до 63 339,07 пункта, подкрепен от силно поскъпване на акциите на технологичните компании и оптимизъм около възможно споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. По-широкият Topix също се повиши - с 38,65 пункта или 1 на сто до 3892,46 пункта.

Подкрепа оказаха и обявените данни за инфлацията, които показаха по-силно от очакваното забавяне на основния индекс на потребителските цени през април до най-ниското му равнище от март 2022 г. Това отслаби очакванията за скорошно повишение на лихвите от Японската централна банка, допълва Киодо.

Йената се търгуваше в тесни граници, като се задържа предимно над нивото от 159 йени за долар на фона на изчаквателни настроения относно преговорите между САЩ и Иран.

Южнокорейският Kospi прибави 32,12 пункта или 0,41 на сто до 7847,71 пункта, докато индексът на малките компании Kosdaq наддаде с 55,16 пункта или 4,99 на сто до 1161,13 пункта.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 нарасна с 35,3 пункта или 0,41 на сто до 8657 пункта.

Индексът CSI 300 на континентален Китай прибави 62 пункта или 1,3 на сто до 4845,1 пункта, а хонконгският Hang Seng също затвори с повишение от 0,77 на сто до 25 581,28 пункта.

Индийският индекс Nifty 50 прибави 162,6 пункта или 0,69 на сто до 23 821,3 пункта.

На Уолстрийт основните индекси приключиха вчера сесията на зелена територия, като промишленият Dow Jones Industrial Average достигна рекордно ниво, като добави 276,31 пункта или 0,55 на сто и приключи търговията на равнище от 50 285,66 пункта.

Широкообхватният S&P 500 нарасна с 12,75 пункта или 0,17 на сто до 7445,72 пункта, а технологичният Nasdaq Composite се повиши с 22,739 пункта или 0,09 на сто до 26 293,098 пункта.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации се понижи до 4,57 на сто, а тази с падеж след 30 години спадна до 5,091 на сто.