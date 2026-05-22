Централата разполага с инсталирана мощност от 161 MWp и система за съхранение на електрическа енергия с капацитет 72 MWh

На 21 май официално беше даден старт на работата на хибридната фотоволтаична електрическа централа - ФЕЦ Мъглиж. На събитието присъстваха над 100 гости - инвеститори, представители на местната и централна власт, финансови институции и бизнеса.

Проектът е съвместна инвестиция на Соларс Енерджи АД (собственост на основните акционери в Еврохолд) и 360 Energy. Инвестицията е реализирана с подкрепата на Националния план за възстановяване и развитие, както и с финансиране от Ascory Bank и синдикат от местни и чуждестранни банки в това число УниКредит Булбанк АД в ролята на агент, Raiffeisen International Bank, ОББ и Пощенска банка. Главен EPC изпълнител и проектен мениджър на проекта е SUNOTEC, водеща компания в Европа в изграждането на фотоволтаични проекти. ЕСКО България ЕООД доставя и изгражда съоръжението за съхранение на електроенергия (BESS), а главен изпълнител на присъединителните съоръжения и повишаващата подстанция е Грийн солар енерджи ЕАД с доставчик Хитачи България.

Васил Стефанов, съосновател на Соларс енерджи

Васил Стефанов и Сами Чакъров ще включат 3D модел на соларен колектор

Владимир Дичев - главен търговски директор на Електрохолд България

Електрохолд Трейд - един от големите лицензирани търговци на електроенергия в България, е търговски партньор за реализацията на произведената енергия. Д-р Душо Гавазов, кмет на Мъглиж

Сами Чакъров, управляващ партньор в 360 energy

ФЕЦ Мъглиж е разположена в землищата на село Дъбово в близост до град Мъглиж и е присъединена към електропреносната мрежа на ЕСО. Централата разполага с инсталирана мощност от 161 MWp, достатъчна да посрещне електроенергийните нужди на над 65 000 домакинства годишно, както и със система за съхранение на електрическа енергия с мощност 36 MW и капацитет 72 MWh. Дейността на централата ще допринесе за спестяването на приблизително 200 хил. тона въглеродни емисии годишно.