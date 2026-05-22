Браншът: Изключването на ТЕЦ AES Гълъбово е риск за енергийната ни сигурност

Националната енергийна камара изразява в своя позиция сериозна загриженост от "очевидната липса на навременни действия за продължаващо осигуряване на енергийната сигурност на страната и стабилността на електроенергийната система, след изтичането на дългосрочния договор между НЕК и ТЕЦ AES Гълъбово".

"Опасяваме се, че скорошното изключване на централата от системата излага страната ни на редица рискове, които или се подценяват от отговорните институции или не се разбират в достатъчна степен", заявяват оттам.

Ето какво още пише в позицията на Националната енергийна камара:

На първо място това е риск за енергийната независимост на страната, тъй като централата, с нетна мощност 600MW, използва изцяло местен ресурс за осигуряване на базова и разполагаема мощност с висока степен на гъвкавост, който е относително независим от волатилността на световните енергийни пазари и от външни политически и военни рискове. Тези рискове са особено осезаеми в периодите на пикова консумация и в зимния сезон и имат пряко отражение върху конкурентоспособността на страната. Още повече, в свят, в който енергийните ресурси и системи се използват като оръжие на военна агресия, този риск не следва да се пренебрегва.

На второ място, но с не по-малка важност е рискът за стабилността на електроенергийната система. Както е известно, включително от публични документи на системния оператор ЕСО АЕД, с отпадането на централата, той се лишава от сигурен местен доставчик на критични системни услуги – регулиране на честотата и оперативна маневреност. Освен честотни услуги, в своя десетгодишен план ЕСО отчита важната роля на централата за осигуряване на инерция и рестартиране на системата след евентуални аварии.

В настоящата силно динамична пазарна обстановка системата се лишава от ценна гъвкава мощност, която няма аналог на българския пазар. Към момента не е осигурен алтернативен източник на генериращи и системни услуги, който адекватно да замести изведената централа. С това се създава риск както за увеличаване на енергийните цени, така и за самата системна стабилност, с всички произтичащи загуби от евентуален неблагоприятен сценарий.

Като отговорен участник в електроенергия пазар Националната енергийна камара апелира тези рискове да не се пренебрегват, а да се търси адекватно решение на база на нов пазарен механизъм в рамките на европейското и българското законодателство и с оглед стратегическата сигурност и надеждност на българската енергетика.