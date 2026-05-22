Зеленски: Украйна удари петролна рафинерия в руска...

ЕС временно спира митата при внос на азотни торове

Европейската комисия ще следи пазара, за да прецени дали одобрената днес мярка да бъде удължена.

Съветът на ЕС съобщи, че спира за срок от една година налагането на мита при вноса на азотни торове, използвани в земеделието. Мярката се предприема на фона на поскъпването и недостига на торове заради обстановката в Ормузкия проток, и ще обхване също вноса на суровини за торове като урея и амоняк.

Целта е да бъдат намалени разходите на земеделците и производителите на торове в ЕС, се посочва в съобщението. Очаква се временната мярка да доведе до спестяване на разходи за близо 60 милиона евро и да намали зависимостта от вноса от Русия и Беларус, поставени под санкции заради войната в Украйна.

Предвижда се мита да не бъдат прилагани при внос от държави със статут на най-облагодетелствана нация (НОН). Мярката е ограничена до квота от стоки, равна на обема на вноса по НОН през 2024 г., плюс 20 на сто от обемите, внесени от Русия и Беларус през същата година.

Европейската комисия ще следи пазара, за да прецени дали одобрената днес мярка да бъде удължена. По-рано тази седмица ЕК предложи държавите от ЕС да разполагат с по-широки възможности за бюджетна подкрепа на земеделците заради отраженията за пазара от събитията в Близкия изток.

Съветът на ЕС пояснява, че торовете са от съществено значение за европейските земеделци, които се нуждаят от сигурна и редовна търговия на конкурентни цени, за да осигуряват селскостопанското производство и продоволствената сигурност. Цените на торовете се повишиха значително след 2021 г. и това доведе до поскъпване на храните. През 2024 г. ЕС внесе 2 милиона тона амоняк и 5,9 милиона тона урея за производство на азотни торове. Бяха внесени и 6,7 милиона тона азотни торове и смеси, съдържащи азот. ЕС вече внася значителна част от азотните торове без мито от държави с преференциален достъп до европейския пазар. Все още ЕС внася голям обем от тези стоки от държави в обхвата на общата митническа тарифа, като митата са между 5,5 и 6,5 на сто, се уточнява в съобщението, цитирано от БТА.

