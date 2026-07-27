3 странни сигнала, че ви грози прословутият бърнаут

Те може да водят към по-тежките симптоми на сериозното психическо състояние - професионално прегаряне

Колежка рязко прекъсна служебния ви разговор - имала спешна работа. Вие толкова се обидихте и разстроихте, че ви се доплака. Половин час не успяхте да се успокоите и концентрирате в задачите си. Защото междувременно се ядосахте и на шефа, който съобщи, че свиква съвещание - напълно ненужно според вас.

И двата повода за емоциите ви са дребни, което налага да се замислите дали не наближавате прословутия бърнаут - професионално прегаряне, предизвикано от изтощение. За него един от трудно забележимите сигнали е негативността. Има и още, а опасното е, че са предвестник за появата на повече и по-тежки.

1. Големи чувства от малки неща

Разстроивате се от нещо малко и неважно. Дразните се от случка, на която обикновено не бихте обърнали особено внимание. Изпълвате се с цинизъм - "Много важно, че ще се съвещаваме, нищо няма да стане с този тъп проект". Накратко, всичко е от лошо по-лошо и няма надежда да се оправи.

Някои хора са си негативно настроени по природа, но ако не сте от тях, малките неща, които ви изпълват с отрицателни чувства, трябва да ви подсетят, че е нужна отпуска, за да презаредите батериите. А ако и след това продължават, се налага да помислите за промяна.

Особено ако откриете у себе си втория от малко странните знаци за прегаряне.

2. Самообвинения в неефективност

Всеки ден работите упорито, мислите, стараете се, давате всичко от себе си. А сякаш каквото и да правите, не е достатъчно добре. Не че шефът или колегите ви упрекват. Напротив - даже похвали получавате. Но вие не сте доволни от себе си. Струва ви се, че със способностите, които имате, и с труда, който полагате, трябва по-големи неща да постигате.

Това чувство за неефективност, а оттам за неудовлетвореност, говори за риск от бърнаут, предупреждават специалистите. Те съветват бързо да се опитате да промените начина си на мислене.

Но най-напред честно си дайте сметка дали наистина не сте неефктивни, защото ви липсва някаква компетентност за работата, която вършите, или заради лоши условия в екипа.

Ако не е така, се налага да посмалите максимализма си и да увеличите търпението. Не мислете, че всяка седмица трябва да постигате големи успехи, съсредоточете се върху напредъка. Като промените нагласата си, ще се избавите от самообвиненията в неефективност, водещи към прегаряне.

Това работи при повечето хора. Изследване на екип от Харвард сред 12 000 служители показва, че оценка за "добър ден в работата" се основава върху усещането, че тя се движи напред, а не върху велики победи.

Колкото и да сте амбициозни, не можете всеки ден да постигате големи цели. Нещата стават постепенно, с постоянни усилия, малки стъпки. Предефинирайте успеха като напредък и ще сте по-малко заплашени от бърнаут. Ако не промените мисленето си, ще го носите навсякъде със себе си и дори да смените работното място, пак може да стигнете до прегаряне, категорични са експертите.

"Научете се да разпознавате кога сте твърде строги със себе си. В резултат ще намалите натоварването, на което сами се подлагате. Това ще помогне да се справяте по-ефективно със стреса и да избегнете бърнаут", препоръчва Лоли Даскал, консултант по кариерно развитие.

3. Усещане за дежа вю

Психолозите казват, че по принцип е признак за умора и изтощение, ако при някаква ситуация, която със сигурност се разиграва пред очите ви за първи път, изпитвате усещане, че вече сте я виждали съвсем същата.

Но реално дежа вю си е, ако на работа правите едно и също всеки ден. След известно време това ви кара да се чувствате като в капан, да губите смисъл и да вървите към прегаряне. Защото всеки човек има потребност от развитие.

Ще си направите услуга, като осъзнаете, че това дежа вю ви вреди и потърсите как да правите по-различни неща на работа. Но не такива, за които имате опит. Предизвиквайте се смело, като се кандидатирате за задачи и проекти, които изискват да положите усилия, за да добиете нови умения и нови знания. (Умственото разстояние помага за по-ефективно професионално учене)

Самото учене човек чувства като награда за себе си, защото му дава усещане за растеж, обясняват психолозите.

Ако все пак в работата не намерите начин да се измъкнете от рутината, търсете възможности да усвоявате нещо ново в свободното си време. Тръгнете примерно на танци или кулинарен курс. Това ще намали свободното ви време, но ще ви освежи, ще ви презареди цялостно психически и физически, ще ви даде устойчивост.

А е важно да направите бърза крачка, за да се освободите от усещането, че животът ви е зациклил.

Бърнаут или бораут, мигрена или главобол

Сигурно сте чували този виц: Отишъл един мъж при доктор и се оплакал, че го мъчи мигрена. Какво работиш, попитал докторът. Зидар съм, отговорил пациентът. Каква мигрена тогава, просто те цепи глава, отсякъл лекарят.

Та не мислете, че бърнаут е някаква префърцунена модна дума за проста досада от работата. Това е доста срещано психическо състояние, което според Световната здравна организация е синдром за пълно изтощение и липса на енергия, който не е успешно овладян.

Вярно, има и досада от работата, но експертите я смятат също за психическо състояние, което не е безобидно. Наричат го бораут (borеout) - термин, идващ от съкратената английска дума за досада boredom (Досадата от работата се облече в модерен научен термин). Твърдят, че бораутът често води до бърнаута. Така че не бива да бъде подценяван.

Изследванията показват, че бърнаутът не зависи от професията и от длъжността. Навсякъде той по-често връхлита работохолиците, перфекционистите, амбициозните, които непрекъснато се стремят към високи постижения, жените, които се стараят да докажат, че с нищо не са по-назад от мъжете.

Важно е да си дадете сметка към какво вървите, ако често ви се случва да не изпитвате желание да се заемете със служебните си задължения, енергия да ги вършите и удовлетворение, като ги приключите. Мнозина не се усещат, докато не стигнат до пълно изтощение и до убеденост в безсмислието не само на работата, но на живота въобще.

Ето кои са признаците за прегаряне:

о Непрекъснато чувство за физическа умора, психическо и емоционално изтощение

о Затруднена концентрация

о Ниска ефективност

о Спад в количеството и качеството на свършеното

о Необичайни грешки

о Липса на мотивация

о Неудовлетвореност

о Негативизъм към всичко, което трябва да вършите, и цинизъм, че от него може да има някаква полза за някого

о Нетърпимост, даже омраза към шефа и колегите

о Нежелание за общуване

о Всичко в работата е източник на недоволство и повод за ядове

о Невъзможност за отделяне на личния и професионалния живот - на работа мислите за семейни ангажименти, вкъщи се сещате за служебни проблеми

о Раздразнителност или пък тъга по всяко време

о Усещане за липса на перспектива

о Чести симптоми за здравно неразположение като главоболие, трудно заспиване, неспокоен сън, безсъние, и/или за паднал имунитет - нито един вирус не ви пропуска

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