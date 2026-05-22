Lenovo отчита изключителни резултати за четвъртото тримесечие – запазва растежа си и приключва най-силната година в историята на компанията

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), заедно със своите дъщерни дружества („Групата“), днес обяви резултатите за четвъртото тримесечие и цялата фискална година 2025/26, отбелязвайки изключително четвърто тримесечие (Q4) и най-силната година в историята на компанията.

През тримесечието общите приходи на Групата достигнаха рекордно за четвърто тримесечие резултати от 21,6 милиарда щатски долара, което е ръст от 27% на годишна база, отбелязвайки най-високия темп на растеж на годишна база от пет години насам, докато коригираната нетна печалба [1] се удвои на годишна база до 559 милиона щатски долара. Приходите, свързани с изкуствен интелект (AI) [2], се откроиха като водещ двигател на растежа, нараствайки с 84% на годишна база, за да съставят 38% от общите приходи на Групата през Q4.

За цялата година компанията отчете рекордни приходи от 83,1 милиарда щатски долара, като коригираната нетна печалба нарасна с 42% на годишна база до 2 милиарда щатски долара. Всички бизнес групи постигнаха стабилен двуцифрен ръст на приходите на годишна база, със забележително рекордно целогодишно представяне на Infrastructure Solutions Group (ISG), която регистрира приходи от 19,2 милиарда щатски долара, целогодишна рентабилност и подобрение на оперативната печалба със 142 милиона щатски долара спрямо предходната година. Приходите, свързани с AI, се удвоиха на годишна база, съставлявайки 33% от приходите на Групата за цялата година.

Резултатите за четвъртото тримесечие и цялата година демонстрират способността на Lenovo да поддържа растеж и да укрепва конкурентната си позиция, докато навигира в сложна външна среда, белязана от недостиг на доставки и нарастващи разходи за компоненти. Нейното оперативно съвършенство – подкрепено от балансирано глобално бизнес и производствено присъствие, както и от глобално-локален оперативен модел – осигури силна структурна устойчивост в нестабилна среда. Групата също така продължи да увеличава инвестициите си в иновации, като разходите за научноизследователска и развойна дейност (R&D) нараснаха с 16% на годишна база през четвъртото тримесечие до 3,5% от приходите на Групата и се увеличиха с 9% на годишна база до 3% от приходите на Групата за цялата година. Същевременно непрекъснатият напредък в реализирането на нейната визия за Хибриден AI (Hybrid AI) позиционира Lenovo в челните редици на ерата на AI (AI inferencing) и неговата демократизация.

Управителният съвет на Lenovo обяви окончателен дивидент от 33,70 хонконгски цента (HK cents) на акция за фискалната година, приключила на 31 март 2026 г.

Цитат от председателя и главен изпълнителен директор (CEO) – Юенцин Янг (Yuanqing Yang):

„Lenovo завърши най-добрата си година досега с изключително четвърто тримесечие, в което изпълнихме нашите обещания. Върнахме нашата Infrastructure Solutions Group към траектория на устойчив и печеливш растеж и постигнахме хиперрастеж, улавяйки възможностите на процъфтяващия пазар на AI инфраструктура. Чрез решителното изпълнение на нашата стратегия за Хибриден AI, ние сме уникално позиционирани да бъдем лидери в новата вълна на AI и неговата демократизация. Със силен импулс във всички наши бизнеси, ние сме уверени в амбицията си да се превърнем в компания за 100 милиарда щатски долара през следващите две години, като същевременно продължаваме да осигуряваме висока възвръщаемост за нашите акционери.“

Финансови акценти:

Показател Q4 FY25/26 Q4 FY24/25 Промяна FY25/26 FY24/25 Промяна Приходи на Групата (в млн. USD) 21 588 16 984 27% 83 075 69 077 20% Нетна печалба (в млн. USD) 521 90 479% 1 912 1 384 38% Коригирана нетна печалба (в млн. USD) [1] 559 278 101% 2 049 1 441 42% Основна печалба на акция (в щатски центове) 4,32 0,73 3,59 15,63 11,30 4,33

Резултати за четвъртото тримесечие (Q4):

Intelligent Devices Group (IDG):

Приходи на IDG нараснаха с 24% на годишна база до 14,6 милиарда щатски долара, като приходите от персонални компютри (PC) и смарт устройства се увеличиха с 26% на годишна база, което е най-високият темп на растеж от пет години насам.

Оперативният марж беше добре запазен на ниво от 6,9%.

При персоналните компютри Lenovo запази значителната си преднина по отношение на печалбата спрямо конкуренцията, като ръстът на доставките изпревари пазара с близо шест процентни пункта.

Освен това, компанията беше единствената сред първите пет глобални доставчици, която отчете последователен положителен ръст на доставките на годишна база през последните 10 тримесечия.

Глобалният пазарен дял при персоналните компютри достигна рекорд за четвърто тримесечие от 24,4%, запазвайки позиция №1, като разликата между първия и втория играч в индустрията се увеличи до най-голямата за последните 15 години.

Делът на премиум компютрите в микса от доставки достигна 50% през четвъртото тримесечие, като доставките нараснаха с 29% на годишна база, отразявайки силното изпълнение в сегментите с по-висока стойност.

Що се отнася до мобилния бизнес, смартфоните Motorola постигнаха рекордни доставки за четвърто тримесечие, осигурявайки двуцифрен ръст на приходите на годишна база.

Infrastructure Solutions Group (ISG):

Обратът в представянето на ISG донесе най-високите оперативни печалби и маржове в историята от навлизането в този бизнес, с рекордни тримесечни приходи от 5,6 милиарда щатски долара (ръст от 37% на годишна база) и оперативна печалба от 202 милиона щатски долара.

Бизнесът бележи солиден импулс във всички направления, с потенциален обем от поръчки (pipeline) за AI сървъри в размер на 21 милиарда щатски долара и повече от 5800 клиентски внедрявания на AI.

Изпълнението в мащаб на rack-scale напредна, като първите GB300 NVL72 бяха доставени през изминалото тримесечие, а базираните на архитектурата Rubin платформи се движат по план за планираното излизане на пазара през втората половина на годината, поддържайки по-бързо време до първия токен (time to first token) и мащабирани доставки за клиентите.

Годишният производствен капацитет за сървъри надхвърли 70 000 rack-scale за AI, изчислителни системи и системи за съхранение на данни, включително над 11 000 rack-scale с директно течно охлаждане (Direct Liquid-Cooled), специално проектирани за AI работни натоварвания.

Придобиването на Infinidat приключи в началото на април, което засили възможностите на ISG за високотехнологични корпоративни системи за съхранение на данни и разкри дългосрочен потенциал за разширяване на маржа и по-широки пазарни възможности.

Solutions and Services Group (SSG):

SSG поддържа своя двуцифрен ръст на приходите на годишна база и висока рентабилност от над 20%, като приходите нараснаха до 2,6 милиарда щатски долара, което е ръст от 19% на годишна база, продължавайки серията от пет последователни години на двуцифрен ръст на приходите спрямо предходната година.

Рекордните 62% от приходите идват от управлявани услуги (Managed Services) и проектни решения (Project and Solutions), което ускорява прехода към периодични услуги с по-висока стойност, предоставяни чрез мащабируем, технологично ориентиран модел с оптимизиран човешки ресурс (labor-light), подкрепен от дълбока експертиза в областта и индустрията.

Lenovo Hybrid AI Advantage™ продължи да набира популярност, помагайки на клиентите да намалят времето до първия токен с AI Factory и да увеличат стойността на токен чрез повече от 60 сценария за използване на AI в AI Library, мащабирайки се в сферите на производството, търговията на дребно и спорта.

TruScale се утвърди като ключов двигател на растежа, помагайки на предприятията и доставчиците на облачни услуги да мащабират AI в реална производствена среда чрез гъвкав модел, базиран на потреблението, който ускори внедряването, подобри използването на ресурсите и позволи мащабиране на AI с по-голяма предвидимост на разходите и сигурност на доставките.

Резюме за цялата фискална година

Приходите на Lenovo надхвърлиха 80 милиарда щатски долара за първи път, достигайки 83,1 милиарда щатски долара, което е ръст от 20% на годишна база.

Коригираната нетна печалба нарасна с 42% на годишна база до 2 милиарда щатски долара, отчитайки два пъти по-бърз темп на растеж от този на приходите.

Всички бизнес групи постигнаха двуцифрен ръст на приходите на годишна база, а основният двигател на растежа – AI – отчете ръст на свързаните с AI приходи от 105% на годишна база, превръщайки се в 33% от общите приходи на Групата.

Разходите за R&D нараснаха с 9% на годишна база до 3% от приходите на Групата. Основните акценти по бизнес групи включват:

• IDG – целогодишни приходи от 58,9 милиарда щатски долара, ръст от 17% на годишна база, със засилено пазарно лидерство в компютърните сегменти и съпътстващите ги направления.

• ISG – рекордни целогодишни приходи от 19,2 милиарда щатски долара, ръст от 32% на годишна база, достигане до целогодишна рентабилност с подобрение на оперативната печалба до 73 милиона щатски долара.

• SSG – приходите надхвърлиха границата от 10 милиарда щатски долара за първи път, отбелязвайки ръст от 19% на годишна база, като оперативните печалби са се увеличили повече от два пъти през последните пет фискални години.

Корпоративни акценти и акценти в областта на ESG

Постиженията, съобщенията и забележителните ангажименти през изминалото тримесечие включват:

Lenovo спечели платинен медал от EcoVadis (EcoVadis Platinum Medal), потвърждавайки позицията си сред първите 1% от оценяваните компании в глобален мащаб, и беше призната за Шампион на SERI (SERI Champion) за лидерството си в устойчивостта на електрониката.

Lenovo беше призната от Corporate Knights за една от най-устойчивите компании в света и беше включена от Forbes сред Най-добрите работодатели в света за 2025 г. (World's Best Employers 2025) и Водещите компании в света за жени за 2025 г. (World's Top Companies for Women 2025).

Lenovo също така беше включена за осма поредна година в Индекса за корпоративно равенство (Corporate Equality Index) на Фондацията за кампания за човешки права (Human Rights Campaign Foundation), получават резултат от 95%.

[1] Бележка относно коригираната нетна печалба: Коригираният показател се дефинира като финансова метрика, изключваща нетните промени в справедливата стойност на финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата, амортизацията на нематериални активи, произтичащи от сливания и придобивания, обезценката и отписването на нематериални активи, имоти, машини, съоръжения и незавършено строителство, промяната в справедливата стойност на деривативни финансови пасиви, свързани с варанти, еднократен данъчен кредит за доходите, разходи за преструктуриране, печалба от разводняване на дялови участия в асоциирани предприятия и съвместно предприятие, обезценка на дялови участия в асоциирани предприятия, печалба от предполагаемо разпореждане с дъщерно дружество и условна лихва по конвертируеми облигации; както и съответните ефекти върху данъка върху доходите, ако има такива.

[2] Бележка относно приходите, свързани с AI: AI устройства: персонални компютри и смартфони, оборудвани с NPU; AI сървъри: сървъри с GPU; AI услуги: услуги, които позволяват на клиентите да изграждат, мащабират и управляват AI.