КНСБ не подкрепя 10% орязване на заплатите в държавния сектор

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се противопоставя на предложеното линейно намаление с 10% на разходите за заплати и осигуровки от 1 септември 2026 г. Това се посочва в позиция на синдиката относно представената от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев рамка за държавния бюджет за 2026 г.

От КНСБ считат, че липсва яснота как свиването на разходите би било приложимо в сектори, където средните възнаграждения са едва около 1000 евро и вече е налице сериозен дефицит на кадри. Извеждането на определени публични сфери извън обхвата на мярката компрометира идеята за обща ефективност и създава ново усещане за несправедливост, се посочва още в позицията. Синдикатът настоява да се приложи единен подход в политиката на доходите за преодоляване диспропорциите в заплащането между отделните системи в обществения сектор.

КНСБ подкрепя предприетите действия за своевременното започване на бюджетната процедура. “Приемането на редовна финансова рамка в максимално кратки срокове е от ключово значение, за да може страната да разполага със стабилен бюджет веднага след 1 юли”, казват от синдиката и заявяват подкрепа за повишаването на максималния осигурителен доход (МОД) до 2300 евро, считано от 1 август 2026 г. Според нас ръстът на МОД трябва да бъде по-висок, като неговият размер бъде трайно обвързан с годишното увеличение на средния осигурителен доход в страната, за да се гарантира устойчивост на осигурителната система, се посочва още в позицията.

КНСБ препотвърждава принципната си позиция, че възнагражденията трябва да бъдат обект на договаряне. Необходимо е целенасочено насърчаване на процеса по колективното трудово договаряне на всички равнища – от отделното предприятие до национално ниво, пише БТА.

В понеделник Гълъб Донев съобщи, че ще бъде предложено заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5 на сто, заложено в удължителния закон, като разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 г. да бъдат намалени с 10 на сто, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители.