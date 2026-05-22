Как Йордан от Перущица стигна от моделиер в "Луи Вюитон" до френско сирене с родопско мляко

Изискано сирене Бри по собствена рецепта и класическо италианско Пекорино от българско мляко предлага на Събора на овцевъдите над Лясковец Йордан Гълъбов от Перущица. Младият мъж се определя като хоби готвач и експериментира с българско овче и козе мляко. Но освен екстравагантния експеримент, той е любопитен и с факта, че преди това е бил част от екипа на световния гигант "Луи Вюитон".

"С марката ме свързва първата ми работа и животът ми в Италия. Бях младши моделиер конструктор в световния гигант. Т.е. даваха ми скиците на обувки и аз трябваше да релизирам прототипите, и след това да ги въведа в производство", обяснява Йордан. Допълва,, че централата на "Луи Вюитон" за обувки е построена единствено в Италия, в района между Венеция и Падуа.

По време на ковид обаче дошъл повратният момент да се върне в България и да се захване със земеделие. Казва, че е израснал в семейната ферма, така че тази работа не му е чужда.

Сега прави френско Бри, италианско оригинално пекорино в специалните плетени кошници от Калабрия. Сиренето е характерно за този регион, понеже е планински, скалист и има много овце, разяснява майсторът.

Казва, че след 10 години в Италия е свикнал на техните висококачествени сирена. Като се прибрал му било любопитно, тъй като Перущица е разположена в подножието на Родопите, как от родопско мляко може да се направи френско сирене. Получило се. Е не е като това от района на Париж, което партнира на френското шампанско, по-различно е, но има отлични вкусови качества.

„Точно това е чарът на сиренето, защото във всеки един район си има своята специфика в климата, във височината", разяснява Йордан. Брито за 15 дни развива характерната плесен и е годно за ядене. Оригиналното пекорино обаче зрее минимум 7 месеца.

Сега идеята му е да се научи да прави пармезан. Има учител от млечното училище в Рим и следващия месец планира да посети неговата лаборатория, за да му покаже тайните на прочутия деликатес.

"В началото си мислех, че ще е по-лесно от обувките, обаче се оказа, че със сиренето е по-трудно, тъй като трябва да имаш търпение 7 месеца да чакаш това сирене да стане", смее се Йордан.