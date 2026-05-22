Енергийният министър Ива Петрова разговаря с турския си колега Алпарслан Байрактар в Истанбул

1052
Министърът на енергетиката Ива Петрова се поздравява с турския си колега Алпарслан Байрактар. Снимки: Министерство на енергетиката

Министърът на енергетиката Ива Петрова разговаря с турския си колега Алпарслан Байрактар в рамките на Втората среща на върха за природните ресурси в Истанбул, съобщават от министерството.

През тази година форумът се провежда под мотото „Енергията и природните ресурси в основата на променящия се свят". Събитието се провежда днес под патронажа на Министерството на енергетиката и природните ресурси на Турция и в него участва и президентът на страната Реджеп Тайип Ердоган.

От страна на България във форума участват министър Ива Петрова и заместник-министър Кирил Темелков. 

Тя съобщи за тази среща в четвъртък на пресконференция за приоритетите на новия екип на министерството в отговор на въпрос за договора с "Боташ". Петрова каза тогава, че ще бъде проговорена началната позиция за преговорите. "Имаме идеи, вярваме, че ще намерим работещо решение. Безспорно е, че и двете страни действат с най-добри намерения, за да намерят решение".

Министърът на енергетиката Ива Петрова се поздравява с турския си колега Алпарслан Байрактар. Снимки: Министерство на енергетиката

