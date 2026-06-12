Дрескод и в жега: Обличате се не за сегашната длъжност, а за онази, на която искате да стигнете

Вярно е, че по дрехите посрещат, по ума изпращат. Но все пак първо посрещат

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Дърво и камък се пука от жега, но вие за жалост не сте в лятна ваканция, а ходите на работа. За щастие във вашата компание няма задължителен дрескод. Накипряте се в рокля със супермодерните голи рамене или с къси панталони, които е супермодерно мъжете да носят даже със сако. Срещате се с делови партньори, а те ви гледат някак странно.

Няма втори шанс за добро първо впечатление

Ами грешка е дори в жегите да се обличате неподобаващо. Сериозна служебна работа вършите – сериозно трябва да сте облечени. Е, не чак така, че да се пукнете от жега. Но съгласете се, че голите рамене и голите крака не ви придават вид на делова жена или делови мъж. Плажното внушение не ви е от полза нито пред партньори, нито пред шефа и колегите.

Съветът на кариерните консултанти е не само никога да не се обличате неглиже, а дори не според обичайния дрескод за длъжността, която заемате. Умното е да носите дрехи като за следващата роля, към която се стремите – на мениджър, да речем. Това внушава и на вас, и на другите около вас, че сте готови за нея.

Дали обаче на дрехите не се придава прекалено голямо значение? Ами не. Вярно е, че по дрехите посрещат, а по ума изпращат. Но все пак първо посрещат, нали?

Като ви (по)срещат, хората за секунди си създават впечатление за вас от това, което виждат. Ако е лошо, после трябва да го заглаждате. Дрехите са достатъчно едро нещо, не остават незабелязани и влияят силно. И още по-силно, ако са оскъдни – дори в жегата.

Всеизвестно е, че никога няма втори шанс да направите добро първо впечатление.

А поведенческите психолози казват, че облеклото може да бъде дори лост за манипулация, защото то придава авторитет, който пък помага да ви възприемат като личност, достойна за доверие. Така по-лесно постигате това, което искате.

Две важни дължини за жени

За да изглеждат авторитетно, освен да избягват разголване на раменете, жените трябва да внимават с две дължини – на полата и на деколтето.

За деколтето е ясно – дълбокото впечатлява, но не в посока сериозна делова дама.

За полата също е ясно - не рискувате да направите лошо впечатление, ако не позволявате тя да изпълзи над коляното. Дължина един пръст под него в изправено положение и свободна ширина елиминират този риск. Непременно под, а не над коляното, щом носите права пола. При разкроена или плисиране може да си позволите и един пръст над, защото се разтварят и покриват коленете.

Трябва обаче и да сядате прилично. Позата е изпитана - никакво облягане назад на диван и кресло, никакво прехвърляне бедро върху бедро. Кацате на края на стола, седите с изправен гръб и кръстосвате крака само в глезените.

Може да ви звучи като из наръчник за благородни дами от викторианската епоха, но иначе няма да се разминете с опасността да разголите бедро. Особено пък ако сте с права пола.

Деловите жени никога не рискуват, ако вместо пола предпочетат да носят панталон. Хубавата му кройка, съобразена с фигурата, ги прави винаги стилни. Той е по-щадящият вариант, щом отивате на място, където не знаете на какво ще ви се наложи да седите. На мека мебел е доста неудобно да се седи на края през цялото време при дълга среща. С панталон ще можете да се облегнете назад, без риск полата да се дръпне високо над коленете.

Мъжете внимават за цели три дължини

За късите панталони е ясно – жега, не жега, на работа няма да изглеждате прилично с голи крака, освен ако не сте спасители на плажа.

По-обтекаем е въпросът с късите ръкави. Огледайте се какво носят колегите ви и ако прецените, приличайте на тях. Все пак не забравяйте онзи принцип: да се обличате в съответствие с длъжността, към която се стремите. А няма съмнение, че в риза с дълъг ръкав изглеждате по-авторитетно.

Третата дължина е най-капризна, макар че е по-малко актуална в жегите – на вратовръзката.

Тя може да ви придаде вид на сериозен професионалист, заслужаващ доверие, или на смешник. Именно дължината й, а не ширината, на която мъжете по-често обръщат внимание, защото модните тенденции там се менят.

Класиката е долният край на вратовръзката да стига до копчето на панталона. С дълга изглеждате смешно, с къса - глупаво. Дори вариациите да са моден хит, не си ги позволявайте, в делова среда се придържайте към класиката.

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