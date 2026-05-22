EСО получава 29,5 млн. евро грант за инвестиции в мрежата в Североизточна България

29 млн. евро безвъзмездна помощ от Механизма за свързване на Европа ще получи Електроенергийния системен оператор за инвестиции в електропреносната мрежа на България. Те са по съвестния с румънската страна проект „CARMEN: Интелигентни мрежи, увеличаващи ВЕИ и взаимосвързаността в района на Югоизточна Европа". На българска територия ще бъдат реализирани инвестиции от над 59 млн. евро, от които 50% е безвъзмездното европейско финансиране.

Проектът CARMEN се изпълнява от ЕСО, оператора на електроразпределителна мрежа в Румъния - "Делгаз" и румънския електропреносен оператор "Транселектрика". Общият бюджет на проекта е близо 208 млн. евро, от които 50 на сто е безвъзмездната помощ.

Споразумението за отпускане на безвъзмездното финансиране беше подписано на 22 май 2026 г. в столицата на Дания - Копенхаген, на официална церемония в рамките на годишния Форум за енергийна инфраструктура, председателстван от еврокомисаря по енергетика и жилищно планиране Дан Йоргенсен.

По проекта на българска територия се предвижда до края на 2032 година реконструкция, разширяване и въвеждане на системи за автоматизирано управление в подстанциите „Добруджа", „Варна", „Горна Оряховица", „Мизия" и „Балкан", изграждане на пасивни оптични пръстени за телекомуникационна мрежа на въздушни линии с обща дължина над 1100 км, включително на две от междусистемните връзки с Румъния - 400 киловолта далекопровод „Дружба" и 400 киловолтова линия „Съединение", както и изграждане на активни оптични телекомуникационни пръстени на всички подстанции, управлявани от ЕСО.

Реализацията на инвестициите по проекта на българска територия целят модернизация на електропреносната мрежа и увеличаване на нейния капацитет в Североизточна България за оползотворяване потенциала за производство на зелена електроенергия, разгръщане на технологиите за производство на зелен водород и обезпечаване преноса на възобновяемата електроенергия по приоритетния коридор Север-Юг, съобщават от преносния оператор.

Проектът „CARMEN: Интелигентни мрежи, увеличаващи ВЕИ и взаимосвързаността в района на Югоизточна Европа" е част от Проект от общ интерес CARMEN, който в края на 2025 г. беше включен във втория списък на ЕК с приоритетни европейски проекти за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.