Седем магазина за няколко години, растяща верига и устойчив модел в момент, когато все повече покупки се случват с няколко клика. Историята зад успеха на Samsung Store в България казва нещо по-голямо за самите потребители и за бъдещето на търговията.

Когато нов Samsung Store отвори врати в Bulgaria Mall, събитието лесно можеше да мине като поредното търговско откриване - музика, демонстрации, гости и технологични премиери. Вместо това то очерта една по-интересна тенденция: в свят, който става все по-дигитален, физическите магазини не изчезват. Напротив - когато предлагат смислено изживяване, те започват да стават още по-ценни.

Новият обект е седмият официален Samsung Store в България - част от веригата, развивана от „Синопойнт" и нейния собственик Виолета Сталийски. На пръв поглед това е просто ръст в ритейл присъствие. Но в контекста на последните години подобно развитие има по-голяма тежест.

Днес потребителят може да поръча почти всяко устройство онлайн за минути. Цените се сравняват автоматично. Доставките пристигат на следващия ден. Логично изглежда физическите магазини постепенно да губят значение.

Само че се случва и нещо друго. Хората започват да ценят не просто продукта, а отношението около него -консултацията, увереността, възможността да изпробват технологията, да зададат въпрос на реален човек, да получат съдействие след покупката. Особено когато става дума за устройства, които присъстват в ежедневието им постоянно.

Именно върху това стъпва моделът на Samsung Store в България. Вместо да разчита единствено на агресивни промоции или масов обем, веригата изгражда позиционирането си около клиентското изживяване - персонални консултации, сертифицирани Samsung експерти, сервизна поддръжка и директен контакт с екосистемата на бранда.

Това е една от причините физическите магазини на веригата да продължават да растат в период, в който голяма част от ритейла търси как да оцелее в конкуренцията на онлайн платформите.

Откриването в Bulgaria Mall символично постави акцент именно върху тази идея - технологиите имат смисъл, когато вдъхновяват хората, а не просто когато се продават. Затова и темата за Космоса не беше избрана случайно. Сред гостите на събитието бяха търговският директор на Samsung България Петър Петров и посланикът на Южна Корея в България Н.Пр. Донг-бе Ким, а един от най-запомнящите се моменти дойде с участието на Соломон Паси и разговора за бъдещето, науката и интереса на младите хора към Космоса. РОБИ се погрижи аз доброто настроение пи откриването..

По време на откриването Паси подари на Виолета Сталийски специална реплика на юбилейната космическа марка на Атлантическия клуб - придружена със сертификат за автентичност, удостоверяващ нейното пътуване в Космоса. Върху самата марка изпратена на космическа обиколка присъства логото на Samsung Store - символичен жест към дългогодишното партньорство между веригата и инициативите на Атлантическия клуб, насочени към младите хора, науката и технологиите.

Това е детайл, който лесно може да изглежда протоколен. Но всъщност казва много за философията зад бранда. Защото успешните технологични компании отдавна не продават просто устройства. Те изграждат среда, култура и усещане за принадлежност към бъдещето.

И може би именно тук е по-голямата причина зад успеха на Samsung Store в България. В епоха на автоматизация, безконтактни поръчки и алгоритми, все повече хора започват да търсят обратното - човешко отношение, експертиза и доверие. Не просто място за покупка, а място, където технологията може да бъде разбрана, преживяна и използвана по-добре.

Това е и причината физическият ритейл да не изчезва. Той просто се променя. А компаниите, които разбират тази промяна навреме, не просто отварят нови магазини- те изграждатобщности около бранда си.