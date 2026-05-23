ЕС и Мексико сключиха търговско споразумение за намаляване на реципрочните мита

Клаудия Шейнбаум КАДЪР: Екс/@Claudiashein

Мексико и ЕС подписаха ревизирано търговско споразумение, предвиждащо наред с другото намаляване на митническите тарифи. Целта на двете страни е по този начин да разнообразят икономиките си и да заобиколят агресивните протекционистки мерки на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха агенциите, цитирани от БТА. 

Преговорите за обновяване на предишния договор започнаха през май 2016 г., но принципната договорка по търговските аспекти, постигната през 2018 г., така и не беше ратифицирана. Сключването на новото споразумение стана на официална церемония в присъствието на мексиканския президент Клаудия Шейнбаум и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в рамките на Осмата среща на върха Мексико – ЕС.

Форумът се състоя в мексиканската столица.

