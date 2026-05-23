Явор Гечев: Ако няма партньорство от веригите за цените, то ще покажем, че има държава

Когато изсветлим икономиката и институциите работят, и осветим дадена верига, която има високи надценки, пазарът би трябвало да реагира. Ако не реагира, институциите ще се намесят. Това, което правим в законодателството, дава достатъчно инструменти, за да повлияе. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев.

Той заяви, че се готвят за този дебат от дълго време, знаят моделите, които се използват за повишение на цените дори за всяка верига. "Изследвали сме много, много дълбоко пазара и ако нямаме нормалното партньорство ще покажем, че има държава. Не търсим враг, но ако няма партньорство, държавата ще си гледа работата, на база на законодателството, разбира се", каза още депутатът.

"Врагът не са само търговските вериги, но концентрацията на пазара при тях е голяма, обаче мерките не са само за тях. "Изсветляването на пазара е първата мярка, тъй като без нея не можем да минем към другите, които вече обявяваме, каза той и се спря на съвременното коопериране на българските производители, за да имат по-голяма пазарна мощ със своите продукти. "Подготвя се описание и да се задействат гаранционни фондове по контрактуване на българска продукция и на български пазари, включително гаранционни фондове, които да финансира ББР", каза Гечев. Той заяви, че затова е било неговото предложение тя да не се декапитализира, а парите да не се дават просто като заем, а по различни гаранционни схеми, които да вдигат българското производство.

"Има идея и за кредити за малките, със земя до 100 декара, за да станат малко по-големи. Мерките били комплексни, за да може българското земеделие да произвежда повече, да е по-устойчиво и да има качествена продукция", каза той.

"Има ли проблеми в министерството на земеделието - има, но моят подход е, да поправим системата така, че да ги няма. Изкараха се внесени некачествени храни, меса застояли продукти и т.н. Ние законодателно сме предложили регистър за проследимост на цялата веригата - от търговията на едро, какво влиза в държавата, и къде е в търговията на дребно. Ако имаш некачествена храна за 24 часа трябва да я изтеглиш от пазара. Но ако я знаеш къде е", посочи Гечев.