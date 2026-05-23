Тодор Джиков, "Прогресивна България": Очакваме 10% поевтиняване на основните храни

Депутатът от „Прогресивна България" Тодор Джиков заяви, че държавата подготвя механизми за сериозен контрол върху ценообразуването при храните и горивата, като според него в рамките на месец до месец и половина може да се очаква около 10% спад в цените на основните хранителни продукти.

Според Джиков създаденото приложение, което сравнява цените в различни магазини, е пореден пример как гражданите компенсират липсата на достатъчно ефективни държавни механизми.

„Когато институциите не си вършат работата, гражданите го правят вместо тях", каза той.

По думите му управляващите вече са подготвили промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които трябва да осигурят проследимост на цените „от фермата до трапезата".

Основен акцент в предложенията е понятието „справедлива цена", което предизвика сериозни реакции от страна на бизнеса. Джиков обясни, че терминът не означава административно определяне на таван на цените, а индикатор за икономически обоснована стойност на продукта. „Справедливата цена е тази, която е обоснована спрямо разходите по производството, транспорта и реализацията на продукта", обясни депутатът.

Като пример той посочи сирене, което достига до търговеца на цена от 10 евро, а впоследствие се продава за 18 евро. „Нормалната икономическа логика показва, че разумната надценка би трябвало да е около 30-35%. Тоест продукт, който струва 10 евро, би следвало да се продава за около 13-13,50 евро", заяви Джиков.

Според него анализите на Комисията за защита на конкуренцията показват, че най-голямото оскъпяване се случва при търговците на дребно. „Когато няколко големи играчи държат огромен дял от пазара, те имат и отговорност към обществото", каза още той.

Джиков подчерта, че държавата не планира таван на цените, а мониторинг на цялата верига – от производителя, през търговците на едро, до крайната продажба.

За целта се предвижда създаването на дигитална държавна платформа, чрез която ще се проследява как се формира цената на всеки продукт. „За първи път ще бъде видно на каква цена продуктът влиза на пазара, през колко посредници минава и къде се натрупват прекомерните надценки", обясни депутатът.

Той увери, че системата ще подава сигнали към институциите при съмнения за необосновано високи цени. По отношение на хранителните вериги Джиков разкри, че вече се водят разговори за създаването на т.нар. „справедлива потребителска кошница" - пакет от основни хранителни продукти с минимална надценка.

„Веригите показват изключително отговорно поведение и има добра комуникация с тях. Очаквам да постигнем договореност", заяви той пред NOVA.

По думите му моделът е взаимстван от Франция, където подобни механизми вече работят успешно. Освен храните, държавата започва и анализ на цените на горивата.

„Ще проследим какви са производствените разходи, как се формира цената при дистрибуторите и как стига до колонката на бензиностанцията", каза Джиков, като прогнозира и там възможно поевтиняване с около 10%.

Според депутата България от години има сериозен проблем с контрола по хранителната верига. „Липсата на проследимост създава и сериозен здравен риск", предупреди той, като даде пример със случаите на заразено месо и нелоялна конкуренция от страна на псевдопроизводители.

Джиков заяви, че до шест-седем месеца страната трябва да има „коренно различна система" за проследяване, контрол и ценообразуване на храните.