Първият розобер край казанлъшкото село Овощник събра туристи от цял свят

Първият розобер в рамките на Празник на розата 2026 в село Овощник премина при голям интерес и празнична атмосфера сред розовите масиви и събра десетки туристи от страната и чужбина. Това съобщиха от пресцентъра на община Казанлък.

И докато през Балкана се справяха с дъждове и наводнения, в казанлъшко село гостите се включиха в традиционния ритуал по бране на маслодайна роза и имаха възможност да се запознаят с българските традиции и култура. Събитието съчета автентични обичаи, фолклорна програма и демонстрации на розобер. Гостите бяха посрещнати с народна музика, традиционни носии и възможност да участват в брането на розов цвят, посочват от администрацията.

Розоберите и демонстрациите на традиционно розоварене ще се провеждат всяка събота и неделя до 7 юни 2026 г. Днес ще се проведе и ритуал по розоварене в Етнографски комплекс „Кулата" и Музей на розата, уточняват от Община Казанлък.

Справка в програмата на тазгодишния Празник на розата показва, че утре розоберът ще продължи в розовите градина край село Черганово, а в следващия уикенд (30-31 май) ритуали ще има и в селата Кънчево и Розово. Последният розобер в рамките на празника ще се проведе в заключителните дни, 6 и 7 юни, в село Ясеново и край Казанлък