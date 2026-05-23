Ускоряват зеления енергиен коридор между Азербаджан и България

Пътна му карта беше съгласувана в Истанбул. Зам.-министърът на енергетиката Кирил Темелков участва във Втората среща на върха за природните ресурси

„Ще бъде изготвена пътна карта, която да идентифицира и ускори дейностите по изпълнението на зеления енергиен коридор между Азербайджан и България. Министерствата на енергетиката на България, Азербайджан, Турция и Грузия потвърдиха ангажимента си към проекта и неговото ключово значение за развитие на енергийната свързаност между Югоизточна Европа и Каспийския регион." Това съобщи зам.-министърът на енергетиката Кирил Темелков след приключването на четиристранна среща в Истанбул.

Тя се състоя в рамките на форума INRES 2026. Тази година Втората среща на върха за природните ресурси се проведе под мотото „Енергията и природните ресурси в основата на променящия се свят" под патронажа на Министерството на енергетиката и природните ресурси на Турция и с участието на президента Реджеп Тайип Ердоган.

В Истанбул зам.-министърът на енергетиката участва и в панелна дискусия, посветена на предизвикателствата и възможностите пред енергийния преход.

„Говорейки за сигурност на доставките ключови фактори за постигането ѝ са свързаността и диверсификацията. Не по-малко важни са достъпността на енергията и декарбонизацията на сектора", посочи Темелков в изказването си.

По думите му, балансираният подход изисква използването на едновременно надеждни и екологични решения.

„Прецизно и аргументирано трябва да се комбинират различни енергийни източници – ядрена енергия, газ, водна енергия, вятърна и слънчева енергия. Формулирайки нашата обща цел – сигурност, надеждни доставки и достъпни цени – трябва много ясно да кажем, че мрежовата свързаност е водещ фактор за постигането ѝ. Тя трябва да бъде така проектирана, че позволява на всяка една държава да оползотворява достъпните си енергийните ресурси по най-прагматичния и ефикасен за нея начин, като свързаността между държавите ще спомогне да я споделяме ефективно и да постигнем социално-икономически предимства за обществата ни", посочи още Кирил Темелков.