МВФ: ЕС трябва да се реформира и да използва общ дълг

Страните от Европейския съюз ще се сблъскат с големи разходи за отбрана, енергетика и пенсии през следващите 15 години, заяви Международният валутен фонд (МВФ) пред финансовите министри на ЕС, предлагайки комбинация от реформи, консолидация и съвместно заемане на средства като начин за справяне с тази ситуация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ако не се вземат мерки, публичният дълг ще поеме по неустойчива траектория. При непроменена политика дългът на средната европейска страна ще достигне 130 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2040 г., което е приблизително двойно повече от днес", заяви МВФ в документ, използван като основа за дискусиите на министрите по време на неформална среща в Никозия.

В документа се посочва, че за да се предотврати такъв сценарий, страните от ЕС трябва да подобрят стимулите за гражданите да се придвижват в рамките на 27-членния блок, за да си намерят работа, както и за компаниите да ги наемат.

ЕС трябва също така да интегрира енергийните си пазари, да улесни прехвърлянето на спестяванията на гражданите в рамките на блока към печеливши инвестиции и да уеднакви законите, които в момента често се различават в една страна спрямо друга.

Пенсионните реформи и по-високата пенсионна възраст също биха помогнали, както и държавните гаранции за по-рискови инвестиции в нисковъглеродни и устойчиви на климатичните промени проекти, като подкрепят привличането на частен капитал към тях.

Според МВФ правителствата е необходимо да се споразумеят, че иновациите, енергетиката и отбраната са европейски обществени блага и трябва да се финансират чрез съвместно заемане на средства.

Общият дълг е изключително спорна тема в ЕС, където някои държави като Испания, Италия или Франция са „за", докато други, като Германия и няколко северноевропейски страни, категорично се противопоставят на идеята.

„Това е една от областите, в които има различия в мненията, но със сигурност е една от темите, които ще обсъждаме през следващите месеци", заяви пред Ройтерс Кириакос Пиеракакис, председател на Еврогрупата, обединяваща финансовите министри на страните от еврозоната.

МВФ заяви, че дори и с реформи повечето страни от ЕС все пак ще се нуждаят от фискална консолидация, за да насочат дълга в посока към намаляване, макар че според фонда колкото по-амбициозни са реформите, толкова по-малко консолидация ще бъде необходима.