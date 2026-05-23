Харчим повече ток заради хладната пролет

С близо 10 на сто е по-високо средното потребление на електроенергия на домакинствата в Западна България през април спрямо същия месец на миналата година, показват обобщени данни на „Електрохолд Продажби“, съобщава БТА.

Очакванията са и през май потреблението да остане по-високо на годишна база заради хладната пролет, съобщават от там, като се позовават на данните за средните товари по мрежата на електроразпределителното дружество „ЕРМ Запад“. През първите две седмици на този месец средният товар по мрежата достига 1090 мегавата (MW) при 941 MW за същия период на 2025 година.

Оперативни данни на Електроенергийния системен оператор за периода 1 януари 2026 г. - 17 май 2026 г. спрямо същия период на миналата година показват ръст на потреблението в страната със 7,18 на сто. Консумацията на ток се е увеличила от 15 660 457 мегаватчаса за миналата година на 16 784 767 мегаватчаса за тази.

От дружеството, обслужващо Западна България, посочват като основна причина по-ниските пролетни температури, които водят до по-интензивно използване на електроенергия за отопление. В София, както и в другите градове с централно парно отоплителният сезон вече приключи и част от клиентите използват тока като алтернатива.

Отоплителният сезон тази година в страната продължи почти до края на април, като в столицата поетапното спиране на парното започна от 27 април.

От „Електрохолд Продажби“ напомнят, че размерът на сметката на домакинствата зависи основно от използваното количество електроенергия, броя на използваните уреди, отопляваните помещения и времето, което хората прекарват у дома.

Съгласно чл. 38е от Закона за енергетиката, крайните снабдители са длъжни да уведомяват клиентите, когато потреблението им се увеличи значително. Затова два пъти годишно - във фактурите за месец юни и месец декември - битовите клиенти получават информация, ако среднодневното им потребление за последните шест месеца е нараснало с над 50 процента спрямо същия период на предходната година.

БТА припомня, че в началото на годината именно високото потребление заради студеното време беше посочено като основна причина за по-солените сметки, които доведоха до ръст на жалбите от потребители и извънредни проверки от институциите.

За клиентите на ЕVN в Югоизточна България последната обявена информация на сайта на дружеството за потреблението и фактурите за ток е от началото на февруари и в нея се посочва, че през януари 2026 г. спрямо декември 2025 г. има ръст на консумираната електроенергия с 40 на сто. Като резултат средната фактура за първия месец на годината е на стойност 65,98 евро (129,05 лв.) спрямо 47,23 евро (92,39 лв) за декември.

Според данните на ЕНЕРГО-ПРО за Североизточна България през февруари 2026 г. потреблението на електроенергия продължава да расте спрямо януари с отчетено увеличение от 7,38 на сто. Това се отрази като ръст от 7,19 на сто в средната сметка - от 66,35 евро през януари до 71,12 евро за февруари, според последните обявени стойности на сайта на дружеството.

Сравнението със същия месец от 2025 г. показа още по-сериозно увеличение - по-високо средно потребление с над 20 на сто и нарастване на средната сметка с близо 24 на сто на годишна база. В последните дни на февруари дружеството отчете намаление на потреблението на енергия с 3,51 на сто и спад с 3,7 на сто на средната стойност на фактурите.