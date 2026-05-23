Румен Спецов: Нямам притеснения, за мен е важно задачите да бъдат изпълнени

Нямам никакви притеснения. Дали ще бъде сменен, или не, за мен е важно задачите да бъдат изпълнени. Това заяви в предаването "Говори сега" по БНТ особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов. Той уточни, че не попучава заплата от държавата, а от "Лукойл", в който влизат четири дружества. Но не получавал заплати от четирите дружества, освен това не взимал тези суми, които се изговорили в пространството.

"В чистата си търговска дейност - преработка и продажба, "Лукойл" е печелившо дружество. Нямаме притеснения, аз и екипът работим с грижата на добър стопанин", каза още Спецов.

"Особеният управител може да повлияе по отношение на предлагане и цени, и това прави. Ние направихме всичко възможно, и за наша сметка, да овладеем галопиращия скок на цените на петрола", каза той. По думите му ролята на особения управител е да направи всичко възможно да задържи цените.

"Притискане не е точния глагол, защото е грубо и не е правилно. За наша сметка сме направили всичко възможно за обуздаване на тези цени", увери той.

И уточни: Не съм помолил никого нищо, но в общата политика не следвахме тренда на повишение.

"Прилагаме тази ценова политика без значение кое е правителството", каза още Румен Спецов.

Той направи уточнението, че всяко едно от четирите дружества от групата не може да се разглежда само по себе си. "Те са взаимно свързани", каза особеният управител. Спецов уточни, че "цените не се определят от политиците, а от международните пазари и то по много ясни правила". "Съобразяваме се с чисто икономически фактори, всичко е обосновано икономически", каза още той.

Различните сортове нефт идвали от различни места - не от Персийския залив, идвали от Ирак, от Либия, от Норвегия, от Казахстан.

С последните законови промени, приети на първо четене, актовете на особения управител ще могат да бъдат обжалвани пред съда. С новите промени отчет ще се дава пред министъра на икономиката.