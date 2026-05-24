Чушките, доматите и краставиците поевтиняват на борсите у нас

Спад в цените на редица основни хранителни продукти на борсите у нас отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в седмичния си бюлетин. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който следи движението на цените на едро в България, намалява с 0,78 на сто до 2,671 пункта при базово ниво от 1,000 пункта през 2005 година.

При млечните продукти се наблюдават разнопосочни движения. Цената на кравето сирене нараства с 3,01 на сто до 6,22 евро за килограм, докато кашкавалът „Витоша" поевтинява с 0,08 на сто до 9,65 евро за килограм. Прясното мляко пада с 1,71 на сто до 1,15 евро за литър, а киселото мляко с масленост над 3 процента поскъпва с 4,35 на сто и достига 0,72 евро за кофичка от 400 грама. Кравето масло (125 г) също е по-евтино – с 1,84 на сто до 1,39 евро за брой.

При месото и яйцата също има понижение. Замразеното пилешко месо се търгува с 0,22 на сто по-евтино – по 3,69 евро за килограм, а яйцата размер М поевтиняват с 4,55 на сто до 0,21 евро за брой на едро.

Сред основните хранителни продукти оризът поскъпва с 0,85 на сто до 1,66 евро за килограм. Цената на зрелия фасул обаче спада с 4,44 на сто до 1,89 евро за килограм, а брашното тип 500 поевтинява със 7,26 процента до 0,89 евро за килограм. Захарта също отчита лек спад – с 0,67 на сто до 0,89 евро за килограм. За сметка на това олиото поскъпва с 4 на сто и се продава по 1,73 евро за литър.

При зеленчуците най-сериозен ръст има при зелето – с 13,70 на сто до 0,83 евро за килограм. Зрелият лук кромид поскъпва с 6,18 на сто до 0,55 евро за килограм, а морковите – с 5,47 на сто до 0,81 евро за килограм. Картофите също вървят нагоре – с 3,15 на сто до 0,59 евро за килограм, а тиквичките – с 1,81 на сто до 1,52 евро за килограм.

Най-голям спад при зеленчуците се отчита при зелените чушки, чиято цена намалява с 19,31 на сто до 2,54 евро за килограм. Червените чушки поевтиняват с 3,80 на сто до 3,54 евро за килограм. По-ниски са и цените на доматите – с 1,87 на сто до 2,20 евро за килограм, както и на краставиците – с 0,91 на сто до 1,75 евро за килограм.

При плодовете ягодите поевтиняват с 1,88 на сто до 3,13 евро за килограм. Лимоните обаче поскъпват значително – с 11,21 на сто до 2,46 евро за килограм. Повишение има и при ябълките, които са с 2,56 на сто по-скъпи и се търгуват по 1,36 евро за килограм, докато цената на бананите остава без промяна.