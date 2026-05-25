Пазаруването вече се превръща във финансова стратегия

Семейство може да спести над 1500 евро годишно, ако следи промоциите

Доскоро пазаруването на промоция често се възприемаше като навик на хората с по-ограничен бюджет. Днес ситуацията е съвсем различна. След вълната от инфлация, поскъпването на храните, услугите и сметките, все повече семейства започват да гледат на намаленията като на реален инструмент за управление на личните финанси.

Причината е проста – дори когато доходите растат, разходите продължават да ги изпреварват. А най-силно това се усеща при ежедневните покупки. Парите за храна, препарати, козметика и стоки за дома

вече формират голяма част от семейния бюджет

Затова внимателното пазаруване постепенно се превръща не просто в навик, а в стратегия за оцеляване и спестяване.

Данните на НСИ показват, че храните и безалкохолните напитки продължават да поскъпват и през 2026 г. В много категории увеличенията за последните две години вече надхвърлят 20-30%. Това принуждава хората да променят поведението си. Все повече потребители започват да следят седмичните брошури на веригите, сравняват цените между различни магазини, използват мобилни приложения за отстъпки и купуват по-големи количества при сериозни намаления.

Според анализи на потребителското поведение именно планираните покупки могат да намалят разходите на домакинството с между 15 и 30% месечно. На пръв поглед това не изглежда драматично. Но когато се изчисли на годишна база, ефектът става сериозен.

Ако едно семейство харчи по около 700-800 евро месечно за храна, битови продукти и стоки от ежедневието, дори

20% икономия

означават между 140 и 160 евро по-малко разходи

За година това прави над 1500 евро.

Любопитното е, че най-големият ефект рядко идва от големите покупки. Истинските спестявания се натрупват от десетките малки решения, които човек прави всяка седмица. Например прах за пране, който обичайно струва 24 евро, често се предлага за 16-17 евро по време на седмични кампании. Ако домакинството купува такъв продукт веднъж месечно, само от него годишната икономия достига около 90 евро.

Подобна е ситуацията при омекотители, препарати за съдове и капсули за съдомиялна. Там намаленията често достигат 30-40%. Кафето е друг пример. Опаковка, която стандартно струва 8 евро, редовно пада до 5-6 евро при промоция. Ако семейство купува по две опаковки месечно, това означава спестяване от над 60 евро годишно.

Пастата за зъби също е сред продуктите с най-чести промоции. Вместо по 5 евро за брой, често се предлага пакет “2+1” или намаление от 40%. При четиричленно семейство това може да спести още 40-50 евро годишно. При шампоани, душ гелове и козметика икономията често е още по-голяма. Някои марки влизат в циклични кампании на всеки няколко седмици, което позволява хората практически никога да не купуват на редовна цена.

Финансови консултанти и специалисти по потребителско поведение все по-често препоръчват т.нар. циклично пазаруване. Идеята е проста – почти всяка голяма верига

прави повтарящи се промоции

през определен период. Ако човек следи тези цикли, може да купува голяма част от стоките си само при намаление. Това важи особено за продукти с дълъг срок на годност като перилни препарати, паста за зъби, шампоани, сапуни, тоалетна хартия, кафе, консерви, замразени продукти, пакетирани храни.

Именно тук се появява и т.нар. умно запасяване. Вместо да се купува по малко на висока цена, се взема повече, когато продуктът е значително намален. При няколко подобни решения месечно ефектът върху бюджета става огромен.

Експертите обаче предупреждават, че промоциите могат да бъдат и капан. Най-честата грешка е

купуването на ненужни продукти само защото са намалени

Именно това често превръща уж изгодното пазаруване в допълнителен разход. Психолозите обясняват, че промоциите активират усещането за изпускане на възможност. Затова хората често купуват неща, които иначе не биха взели. Особено опасни са импулсивните покупки около касите, промоциите тип “вземи 3, плати 2”, намаленията на продукти, които не се използват редовно, пазаруването без списък или пък когато сте гладни.

Според различни анализи предварително подготвеният списък може да намали ненужните покупки с до 20%. Именно затова специалистите препоръчват едно просто правило - първо списък с необходимите продукти. След това се търсят промоции за тях. Не обратното.

След силната инфлация през последните години разликите в цените между отделните вериги започнаха да стават все по-големи. За един и същи продукт разликата понякога достига 20-30%, особено когато една от веригите прави агресивна седмична кампания. Това доведе и до нов тип потребителско поведение - хората все по-често

разделят пазаруването между няколко магазина

Месото се купува от една верига, препаратите от друга, плодовете и зеленчуците от трета, а козметиката се поръчва онлайн. Макар това да изглежда по-трудоемко, при голямо домакинство ефектът върху бюджета е сериозен.

Все по-голяма роля започват да играят и мобилните приложения на търговските вериги. Освен стандартните брошури те предлагат дигитални карти за отстъпка, бонус точки, специални оферти, временни намаления за конкретни потребители. Така част от клиентите получават допълнителни намаления от 10-20%. Някои приложения вече позволяват и директно сравняване на цените, което прави пазаруването още по-планирано.

Любопитен пример по темата даде американският предприемач и милиардер Марк Кюбан. Според него покупката на стоки от ежедневието при големи намаления понякога носи по-добра гарантирана възвръщаемост от част от инвестициите на финансовите пазари. Причината е проста - ако човек спести 30% от покупка, това е сигурна печалба. Докато при инвестициите на борсата доходността никога не е гарантирана.

Ако семейство успява да намали месечните си разходи със 120 евро чрез планирано пазаруване, това означава гарантирана доходност от 1440 евро годишно. И то без риск. Именно затова икономисти все по-често сравняват доброто управление на семейния бюджет с инвестиционна стратегия.

Интересното е, че част от практиките, които днес изглеждат модерни, всъщност са добре познати от миналото. По-възрастните поколения винаги са следели брошурите, купували са сезонно, запасявали са се при ниски цени. Разликата е, че днес това вече се прави чрез приложения, дигитални карти и онлайн сравнения.

Специалистите са категорични, че най-разумното пазаруване не означава човек да купува най-евтиното. Истинската икономия идва от това да се купува само необходимото, да се следят цикличните намаления, да се избягват импулсивните покупки, да се сравняват цените, да се използват дигиталните отстъпки, да се планира предварително. Защото в крайна сметка не промоцията сама по себе си спестява пари, а това прави дисциплината.

