Бангаранга делириум: в София искат по 1500 евро за нощувка през май догодина

Хотели затвориха възможностите сега за резервации през май 2027-а, чакат точните дати, за да вдигнат цени

Опитайте се да намерите нощувка в който и да е хотел с 4 или 5 звезди в София или Бургас за времето между 20 и 27 май догодина. Няма да успеете нито през booking, нито през Trip advisor, нито през сайт на туристическа агенция. Няма да ви помогне дори да отворите сайта на съответния хотел – в повечето случаи целият май 2027 г. е задраскан и хотелите се държат, сякаш такъв месец догодина няма да има. Подканят ви да си купите нощувка през април или през юни.

В малкото случаи, в които е възможно, се появяват някакви космически цени от порядъка на 2500 евро за една нощувка за 1 човек. Но в повечето случаи датите между 15 и 31 май просто са задраскани.

“Няма нищо необичайно в това. Тъй като датите за провеждането на конкурса на “Евровизия” догодина все още не са уточнени, колегите предпочитат да затворят наличностите и да изчакат. Все пак хотелът има определен брой стаи и стремежът е да спечели максимално от тях. Дори да има наплив, ако обектът има 50 стаи, не може да предложи 80, те си остават 50 на брой”, каза Георги Дучев - изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели.

Това са част от офертите, които излизат в една от платформите за наемане на апартаменти в София.

Неговата собствена проверка показва абсолютно същото. Например нов 5-звезден хотел, който се намира на пешеходно разстояние от зала “Арена 8888”, която най-вероятно ще приюти “Евровизия” догодина, е

затворил възможностите за резервиране на нощувки между 20 май и 10 юни

Извън тези дати 1 нощувка за възрастен в този хотел, разполагащ със 147 стаи и апартаменти, струва средно между 180 и 250 евро с включена закуска.

Такива са приблизително цените и в останалите хотели от този клас в столицата с изключение на няколко бутикови с 5 звезди, в които дори нормалната нощувка сега може да стигне и до 500 евро.

“Ясно е, че цените по време на “Евровизия” няма да се тези, те може да са и до 10 пъти по-високи, защото се определят динамично. Това не е спекула, както си мислите. Всички хотели ползват специализиран софтуер, който може да променя цените и по 5 пъти на ден в зависимост от натоварването и заявките”, обясни Дучев.

Победата на Дара на тазгодишната “Евровизия” донесе и домакинство на България за 2027 г.

При такова ценообразуване нищо чудно в дните на фестивала догодина да се окаже, че една нощувка в приличен софийски хотел да струва и към 5000 евро.

Всъщност стопирането на резервациите за май догодина е взето като предпазна мярка нощувките да не бъдат продадени на обичайните цени, тъй като датите за провеждането на конкурса все още не се знаят. Те ще бъдат обявени едва в края на лятото.

Освен това “Евровизия” не е само 4-5 дни, в които се провеждат четвъртфиналите, полуфиналът и заключителният концерт. Има доста голяма подготовка, репетиции, работа на жури, снимки, съпътстващи прояви, които ще започнат поне две седмици преди финалната. Хотелите от висок клас в столицата – 4 или 5 звезди, почти до един ползват една от трите най-разпространени платформи за динамично ценообразуване. Най-разпространената е IdeaS, оперирана от SAS – софтуер, който се ползва не само от хотели, а и от големи паркинги, курорти или фирми, които организират събития или кетъринг. Той работи на базата на изкуствен интелект и е достатъчно мениджърът да вкара в него данните за историческата заетост на хотела за определени събития и той

автоматично определя каква да е цената

Като се ръководи дори от това колко често сайтът на хотела се разглежда.

Друг такъв софтуер е Duetto, който се наложи през последните години. Той е уеб базиран и не е нужно хотелът да сваля програма – достатъчно е да се въведат основните данни и той веднага показва дали е по-изгодно хотелът да приеме група, или да продава стаите поотделно. Използва се и от хазартната индустрия, където също цените не са някаква даденост, а зависят от потреблението.

По-малките бутикови хотели с 4 и 5 звезди използват друго евтино решение – Atomize. Това шведско изобретение е платформа, в която хотелът вкарва данни за своите собствени цени и тези на преките конкуренти. Системата сама открива промените на пазара и директно

обновява в реално време цените, така че хотелът да е винаги на печалба

И позволява на главния мениджър да следи и да одобрява цените от смартфона си.

Софтуерът изобщо не чака края на деня, за да определи колко да струва нощувката на следващия ден – ако конкурент наблизо вдигне цените или заетостта в района внезапно скочи, Atomize веднага подканя хотела да вдигне своите и посочва приемливите граници.

Ефектът от надуването на хотелските цени е неизбежен за събитие като “Евровизия” и досегашните издания на фестивала го доказват. Например хотелите в Ливърпул, който пое домакинството през 2023 г. от Украйна заради войната там, през май 2023 г. са стрували с 200% по-скъпо, отколкото през май 2022-а.

Не е ясно дали и как фестивалът там се е отразил и на краткосрочното наемане на квартири, но в България хазяите също вече развихририха фантазиите си. Част от стаите и апартаментите, давани под наем в платформи като AirBNB или booking за май догодина, показват същото като с хотелите – или не може да се резервират, или цените нямат нищо общо с реалността.

Например апартамент от 55 квадратни метра в центъра на София с място за двама души

се предлага срещу 7523 евро за пет нощувки

между 10 и 15 май догодина. А друг от 80 квадрата, който побира повече хора, дава цена от малко над 16 хиляди евро за 8 нощувки през май догодина.

Това са обаче по-скоро изключения, защото специално в платформата AirBNB все още може да се намерят и доста по-обичайни цени. Примерно – напълно обзаведен апартамент също в центъра на столицата, подходящ по-скоро за един човек, който може да се наеме срещу 1500 евро за 6 нощувки през май догодина.

В София вече има доста фирми, които управляват по няколко апартамента на различни собственици и е твърде вероятно да ползват също софтуер за динамично определяне на цените. Но има още нещо – от 20 май влезе в сила европейската директива за краткосрочно наемане, която задължава платформите, предлагащи стаи и жилища с над 1300 обяви, да изискват регистрационен номер от собственика. В противен случай не допускат публикуването на обявата.

Това видимо е намалило броя на обявите,

например към момента за София в AirBNB са публикувани само 430 оферти, а обичайният им брой беше над 1500. Това намаляване на предлагането обаче също влияе на цените и те се увеличават дори без ефекта “Евровизия”.

По последни данни в София има 17 800 функциониращи легла в хотели, като 46% от тях са в такива с 4 и 5 звезди. Това прави приблизително между 8000 и 8500 легла в такава хотелска база, която е най-подходяща за гостите и участниците във фестивала.

Въпреки че Бургас също се разглежда като вариант за провеждането на конкурса на “Евровизия” най-вече заради наличието на модерната “Арена Бургас”, хотелската база е всъщност това, което накланя везните по-скоро към столицата. Бургас разполага с 3000 легла в хотели с 4 и 5 звезди, като този брой скача драстично в разгара на лятото, което обаче се отнася за юли и август.

Поне 2 седмици преди финала пристигат изпълнителите и екипите им

Само делегациите често надхвърлят 1500-2000 души общо

Песенният конкурс Eurovision Song Contest изглежда като няколко часа музика на сцената, но зад него стои една от най-сложните телевизионни продукции в света. В организацията участват стотици специалисти, десетки телевизии, огромна логистика, многослойни правила и подготовка, която започва почти година по-рано.

Самото шоу е само върхът на айсберга, преди него има два полуфинала. Обикновено първият е във вторник, вторият - в четвъртък, а финалът е в събота. Всеки полуфинал трае около 2 часа, а големият финал често достига 4 часа телевизионно време.

Но реално “Евровизия” продължава две седмици на място. Около 15 дни преди финала започват репетиции, техническите тестове, пресконференции, интервюта. През 2026 г. например официалният график включва 15 дни репетиции и шоу програма във Виена.

“Евровизия” е телевизионен проект от мащаб на световно спортно събитие. Само делегациите често надхвърлят 1500-2000 души общо. Всяка държава има ръководител на делегацията, PR екип, артист, беквокали, стилисти, хореограф, сценичен директор, технически координатори.

Сцената е една от най-скъпите части - изгражда се месеци предварително и включва LED екрани, движещи се конструкции, пиротехника, автоматизирано осветление, въздушни камери и такива по релси. Между изпълненията има около 40-50 секунди за смяна на сцената.

Основните правила при избор на песен за участие са много строги. Песента не може да надвишава 3 минути. Това правило действа още от 1958 г. На сцената се допускат максимум 6 души, без значение дали са музиканти, танцьори или беквокали. Изпълнението задължително е на живо. Песента трябва да е нова и не може да се публикува преди определена дата – обикновено 1 септември предходната година.