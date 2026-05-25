2300 евро ще бъде максималният осигурителен доход още 2 години

Максималният осигурителен доход ще бъде увеличен на 2300 евро от 1 август 2026 г., като това ниво ще се запази и през 2027–2028 г.

Това е записано в указанията за подготовката на бюджета за 2026 г., издадени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Очаква се по-подробна информация за намеренията на управляващите през следващите години да бъде представена в новата средносрочна бюджетна прогноза.

В момента таванът на осигурителния доход остава на нивото от 2025 г. – 2111,64 евро, тъй като все още няма приет бюджет. Предстоящото увеличение беше анонсирано от финансовия министър още по-рано през седмицата. Повишението е с 189 евро, което представлява ръст от близо 9%. Засега обаче липсват конкретни данни за периода след 2026 г.

По отношение на минималните осигурителни прагове е предвидено увеличение с 5%. Така минималният праг трябва да нарасне от сегашните 550,66 евро до 578,19 евро при минимална работна заплата от 620,20 евро. В указанията не се съдържат подробности за развитието на тези прагове през следващите години. Остава в сила и изискването осигуряването да се извършва върху реалния доход, който не може да бъде по-нисък от минималната работна заплата за съответната година.

Според последната средносрочна бюджетна прогноза, ревизирана през декември от кабинета на Росен Желязков след огромния отпор на плановете за вдигане на осигуровки, максималният осигурителен доход трябваше да расте всяка година. За тази година размерът му беше предвиден на 2300 евро, колкото смятат да го направят и от "Прогресивна България", пише "Сега". За следващата година обаче беше планиран да е 2505 евро, а за 2028 г. – 2659 евро. Тези увеличения целят "по-добро съответствие между динамиката на доходите и реалната база на осигуряване; повишаване на справедливостта на системата чрез по-адекватно участие на лицата с високи доходи; увеличаване на приходите във фонд "Пенсии" без промяна в осигурителните ставки и подкрепа на фискалната устойчивост при минимално влияние върху пазара на труда", аргументират се от последното правителство на ГЕРБ.

В същата прогноза (на кабинета "Желязков") отмененото тази година увеличение на осигуровките за пенсия се прехвърляше за 2027 и 2028 г., а минималните осигурителни прагове са равни на минималната заплата. Няма обаче съмнение, че тези намерения ще бъдат ревизирани от новото управление.