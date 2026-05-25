Психиатрията в Севлиево е с мухъл и падаща мазилка...

И Черна гора ще има собствена автомобилна марка

Георги Луканов

Електрическият автомобил от Черна гора Evom. Снимка: Evom

След въвеждането на Togg в Турция стана ясно и че Черна гора ще има собствена автомобилна марка. 

Черногорци работят усилено върху първия си електрически автомобил. Компанията Evom mobility, в сътрудничество с Центъра за иновации и предприемачество "Технополис" в Никшич, разработва прототип на електрическо превозно средство под името EVOM от месеци. Външният дизайн вече е завършен, а планът е първият функционален прототип да бъде готов до края на тази година.

Evom е реалистично проектиран за това, от което черногорското крайбрежие всъщност се нуждае. Той е предназначен за тесни и стръмни улици, ежедневен градски хаос през летния сезон, както и за отдаване под наем в хотели и курорти.

Прогнозираният пробег на колата с едно зареждане ще бъде между 150 и 200 километра, което е повече от достатъчно за крайбрежни обиколки. Целта на създателите е да покажат как дори малка икономика може да развие собствена автомобилна марка.

