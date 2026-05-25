Борсовите цени в очакване на споразумение САЩ-Иран

Меморандум за разбирателство за мирното споразумение с Иран, който е "до голяма степен договорен", ще отвори Ормузкия проток, каза в събота срещу неделя американският президент Доналд Тръмп, но иранската агенция Фарс по-късно опроверга това съобщение. Именно несигурността около конфликта в Близкия изток, цените на петрола и риска от нов инфлационен натиск остава водеща тема за пазарите в началото на новата седмица, пише БТА.

Въпреки че седмицата в Европа ще бъде по-къса, тъй като понеделник е почивен ден в много държави, инвеститорите ще следят серия от икономически данни и събития, свързани с централните банки.

Световните пазари навлизат в новата седмица след силно колеблива търговия, в която надеждите за дипломатически напредък около Иран се сблъскаха с опасенията от по-високи цени на петрола, ускоряване на инфлацията и ново покачване на доходността по държавните облигации. Въпреки геополитическото напрежение, основните борсови индекси остават близо до историческите си върхове, подкрепени от силни корпоративни печалби, особено в САЩ.

Според „ОАНДА" (OANDA) последните пет борсови сесии са преминали между „крайна паника и внезапна еуфория", след като първоначалното отхвърляне на дипломатическо предложение на Иран от страна на САЩ повиши цените на петрола, а последвалите сигнали за възможен мирен процес доведоха до рали на облекчение. Компанията посочва, че инвеститорите ще следят данните за инфлацията в Австралия и Япония, решението на централната банка на Нова Зеландия, както и данните за БВП на САЩ и Канада.

От Ай Джи (IG) очакват по-спокойна седмица заради празниците във Великобритания и САЩ в понеделник. Според компанията вниманието ще бъде насочено към данните за цените в Австралия и САЩ, седмичните запаси от суров петрол и корпоративните отчети, сред които този на „Кингфишър" (Kingfisher) във Великобритания.

На Уолстрийт вниманието остава върху инфлацията и доходността на облигациите. Според Ройтерс индексът S&P 500 е близо до исторически връх и отчита ръст от над 9 на сто от началото на годината, но високите оценки правят пазара уязвим при ново покачване на доходността.

„Опасенията от инфлация продължават да се засилват", каза Джим Бейрд, главен инвестиционен директор в „Плант Моран файненшъл адвайзърс" (Plante Moran Financial Advisors). По думите му ръстът на доходността по дългосрочните държавни облигации може да постави таван пред акциите, ако тенденцията продължи.

Пазарите ще следят индекса на цените на личните потребителски разходи (PCE), предпочитания от Управлението за федерален резерв на САЩ показател за инфлацията. Според Майкъл Саглимбене, пазарен стратег в „Америпрайз файненшъл" (Ameriprise Financial), данните вероятно ще покажат, че поскъпването на петрола и прекъсванията в доставките вече започват да се отразяват върху инфлацията. Бейрд смята, че най-вероятният сценарий вече е по-продължителна пауза на УФР, с възможност за повишение на лихвите по-късно през годината, ако инфлацията продължи да се засилва.

Корпоративните резултати остават основната опора за акциите. По данни на Ел Ес И Джи (LSEG IBES), цитирани от Ройтерс, след отчетите на над 90 на сто от компаниите в S&P 500 общата печалба за първото тримесечие е напът да нарасне с 29 на сто на годишна база. „Очакванията за печалбите и икономическия растеж са доста високи", каза Скот Рен, старши глобален пазарен стратег в „Уелс Фарго инвестмънт инститют" (Wells Fargo Investment Institute). Според него това вече е отразено в цените на акциите.

През настоящата седмица инвеститорите ще следят отчетите на „Костко" (Costco), „Бест бай" (Best Buy) и „Долар трии" (Dollar Tree), за да оценят дали по-високите цени на горивата ограничават потребителските разходи. Акциите на „Уолмарт" (Walmart) вече бяха под натиск, след като компанията запази предпазливите си годишни прогнози.

Темата за изкуствения интелект също остава водеща. На фокус ще бъдат резултатите на „Сейлсфорс" (Salesforce) и „Дел технолоджис" (Dell Technologies). Производителят на чипове „Енвидиа" (Nvidia) прогнозира приходи от 91 милиарда долара за второто тримесечие, над очакванията на Уолстрийт. „Резултатите на „Енвидиа" помагат да се потвърди, че стабилните тенденции в разходите, свързани с изкуствения интелект, остават непроменени", каза Брок Уаймер, анализатор по инвестиционни стратегии в „Едуард Джоунс" (Edward Jones).

„Скоушабанк" (Scotiabank) поставя акцент върху разпродажбата на облигации. Според анализа на банката доходността на 10-годишните американски държавни облигации се е повишила с около 60 базисни пункта за три месеца, но все още остава в широкия диапазон, наблюдаван от 2023 г. насам. Банката посочва, че фискалният дефицит на САЩ е сериозен риск, но не е ясно дали той вече измества частното финансиране в степен, която да доведе до трайно по-високи доходности.

Според „Скоушабанк" пазарите вече отчитат вероятност за повишение на лихвите от УФР, докато в началото на март са залагали на намаления от 50 до 75 базисни пункта. Банката обаче смята, че прагът за подобен завой остава висок, особено при възможни отрицателни ревизии на данните за заетостта. Ако годишните ревизии покажат по-слаб пазар на труда, УФР може да се изправи пред трудна комбинация от по-висока инфлация и по-слаба заетост.

В Канада фокусът ще бъде върху данните за БВП за първото тримесечие. Според „Скоушабанк" икономиката вероятно е нараснала с около 2 на сто на годишна база, подкрепена от потребителите, но остава неясно дали тази устойчивост ще се запази при по-високи енергийни цени.

„Райфайзен банк" (Raiffeisen Bank) отбелязва, че почти всички наблюдавани от нея борсови индекси са близо до исторически върхове, а Dow Jones вече е на такова ниво. Банката посочва, че силните корпоративни печалби продължават да поддържат пазарите, но високите цени на петрола, инфлационният натиск и ръстът на доходността могат бързо да ограничат еуфорията. Затова тя запазва препоръката „дръж" за основните индекси.

Според „Райфайзен" сезонът на отчетите в САЩ е бил дори по-силен от предходния, като печалбите на компаниите от S&P 500 са с почти 27 на сто по-високи спрямо първото тримесечие на 2025 г. Банката отбелязва и подобреното настроение в технологичния сектор, включително заради информации, че „ОупънЕйАй" (OpenAI) може да подаде документи за публично предлагане, което е подкрепило акциите на „СофтБанк" (SoftBank). Посочва се и очакваното излизане на борсата на „СпейсЕкс" (SpaceX).

В макроикономически план „Райфайзен" отчита разминаване между САЩ и еврозоната. В САЩ промишленият Пи Ем Ай индекс (PMI) е достигнал 55,3 пункта, най-високото равнище от четири години, докато услугите остават близо до границата на растежа с 50,9 пункта. В еврозоната общият Пи Ем Ай индекс е спаднал до 47,5 пункта, което според банката сочи втори пореден месец на свиваща се активност. Банката очаква инфлационният пик в повечето страни от еврозоната все още да не е достигнат.

За облигационните пазари „Райфайзен" препоръчва селективен подход към дюрацията и предпочита средносрочни падежи. Според банката доходността в Европа се повишава най-вече заради глобални ефекти от американския пазар, а не заради фактори, специфични за еврозоната.

Германският DAX остава зависим от новините около Иран и цените на петрола, посочва ДПА. „Поради непредсказуемите новини относно Иран акционерите трябва да се примирят с колебанията в цените на акциите", каза Роберт Халвер, стратег по капиталовите пазари в „Баадер банк" (Baader Bank).

Според експертите от „Индекс радар" (Index Radar) европейските пазари вече почти стоически са отчели в цените възможно споразумение между САЩ и Иран. Томас Алтман, портфолио мениджър в „Кю Си партнърс" (QC Partners), предупреди, че двете страни все още са далеч една от друга по въпроса за обогатения уран, а евентуални такси за преминаване през Ормузкия проток могат да усложнят преговорите.

Марк Даудинг от „Ар Би Си Блубей асет мениджмънт" (RBC BlueBay Asset Management) не изключва риск от нови военни удари, ако преговорите се забавят. Според него Вашингтон иска да представи кампанията като успех, което създава риск от допълнителна ескалация.

Берндт Фернов от Ландесбанк Ел Бе Бе Ве" (Landesbank LBBW) смята, че възобновяването на военните действия става по-малко вероятно, включително заради предстоящите междинни избори в САЩ. Според него обаче потенциалът за нови силни ръстове на DAX е ограничен, защото при евентуално споразумение пазарите бързо ще преминат към оценка на икономическите щети.

Мартин Утшнайдер от „Робомаркетс" (Robomarkets) също призовава към предпазливост. По думите му техническата картина остава противоречива и все още не е ясно дали DAX има достатъчно сила за трайно преминаване към по-високи нива.

В Германия търговията в понеделник ще продължи въпреки празника Петдесетница, но Марсел Мюслер, издател на борсов бюлетин, очаква муден старт на седмицата заради затворените американски пазари по повод Деня на паметта. Сред компаниите с отчети през седмицата са „Араундтаун" (Aroundtown), „Върв груп" (Verve Group) и „Це Те Ес ивентим" (CTS Eventim).

В края на седмицата фокусът в Германия ще бъде върху инфлацията и пазара на труда. „Инфлацията вероятно е надхвърлила 3 процента през май за първи път от края на 2023 г.", каза Роберт Грайл, главен стратег в „Мерк Финк" (Merck Finck). Според него продължаващата война в Иран и затварянето на Ормузкия проток могат да задържат високите цени на енергията.

„Войната в Близкия изток не минава без последствия и за пазара на труда", каза Симон Азарбайджани от „Хелаба" (Helaba), като очаква ново повишение на безработицата. Улрих Катер, главен икономист в „Декабанк" (Dekabank), също очаква слабо второ тримесечие за германската икономика, съдейки по досегашните индикатори за настроенията.

Така новата седмица започва с относително по-лек календар, но с висока чувствителност към всяка новина от Близкия изток, данните за инфлацията и сигналите от централните банки. Силните корпоративни печалби продължават да поддържат акциите, но пазарите вече оценяват не само сценария на по-дълга пауза на УФР, а и риска от ново затягане на паричната политика.

Европа, Близък изток, Африка

Въпреки че седмицата в Европа ще бъде по-къса, тъй като понеделник е почивен ден в много държави, инвеститорите ще следят серия от икономически данни и събития, свързани с централните банки.

Петък ще бъде ключов ден за еврозоната, тъй като се очакват данните за инфлацията от четирите най-големи икономики в региона. Те вероятно ще покажат ускоряване на потребителските цени, подкрепено от енергийните разходи във Франция и Италия, докато общите индекси в Германия и Испания ще останат на нива, наблюдавани за последно през 2024 г.

Данните ще бъдат важни и за общата оценка за еврозоната, която ще бъде публикувана на 2 юни, непосредствено преди следващото заседание на Европейската централна банка.

Сред планираните публикации на ЕЦБ са докладът за финансовата стабилност в сряда и протоколът от априлското решение за лихвените проценти ден по-късно. Главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн ще говори в Токио в четвъртък, а управителят на италианската централна банка Фабио Панета ще изнесе годишната си реч в петък.

Представители на множество централни банки ще участват и в конференция в Рейкявик, която започва в четвъртък. Очаква се участие на управителя на „Банк ъв Ингланд" Андрю Бейли, гуверньора на „Норгес Банк" (Norges Bank) Ида Волден Баче и президента на Швейцарската национална банка Мартин Шлегел.

Планирани са и още четири изяви на представители на паричната политика във Великобритания. Заместник-гуверньорите Клеър Ломбардели и Сара Бриден ще участват в отделни събития в сряда, а членовете на управителния съвет Катрин Ман и Меган Грийн ще говорят на конференция в Дубровник през уикенда.

В Скандинавия ще бъдат публикувани данните за БВП за първото тримесечие. За Швеция се очаква свиване на икономиката, докато в Норвегия икономистите прогнозират запазване на стабилен растеж.

В Източна Европа се очаква новото правителство на България да предприеме първи стъпки към изготвянето на бюджетен закон след забавянията, предизвикани от политическата криза.

В по-широкия регион предстоят няколко решения на централни банки.

В понеделник централната банка на Израел е изправена пред труден избор. Осем от 14 анкетирани икономисти очакват намаление на лихвата с 25 базисни пункта до 3,75 на сто в подкрепа на икономиката, засегната от войната. Останалите прогнозират запазване на нивото.

Също в понеделник Мозамбик вероятно ще остави лихвите без промяна, докато властите оценяват влиянието на по-високите цени на енергията и храните върху инфлацията.

Очаква се Унгарската централна банка да запази основната си лихва без промяна във вторник, въпреки че част от представителите ѝ вече допускат възможност за намаление още през юни.

В четвъртък Южна Африка вероятно ще се присъедини към малкото централни банки, които повишават лихвите заради инфлационния натиск след войната в Иран. Очаква се увеличение с 25 базисни пункта до 7 на сто, което би било първо повишение от три години.

Подобен ход ще се отрази и на Есватини и Лесото, чиито валути са обвързани с южноафриканския ранд. Решенията им се очакват ден по-късно.

Северна Америка

Предпочитаният от Управлението за федерален резерв основен показател за инфлацията се приближава към 4 на сто, тъй като ръстът в цените на енергията след войната в Иран засилва опасенията от по-широк ценови натиск.

Очаква се данните в четвъртък да покажат, че индексът на цените на личните потребителски разходи е нараснал до 3,8 на сто през април на годишна база. Това би означавало ускоряване с един процентен пункт спрямо февруари и най-рязко повишение за два месеца от края на 2021 г.

Дори без цените на храните и енергията основният индекс вероятно е достигнал най-високото си темпо от края на 2023 г.

Скокът в цените на горивата и суровините вече се отразява върху глобалната икономика. Потребителското доверие в САЩ е спаднало до рекордно ниски нива, а международни компании предупреждават за натиск върху разходите. Успоредно с това инфлационните очаквания и доходността по облигациите продължават да се повишават.

През седмицата се очакват и изказвания на представители на УФР, сред които Джон Уилямс, Филип Джеферсън, Нийл Кашкари и Алберто Мусалем. Пазарите ще следят сигналите им за оценката на дългосрочните инфлационни рискове и ограниченията в предлагането заради конфликта в Близкия изток.

В петък членът на УФР Кристофър Уолър заяви, че подкрепя идеята централната банка ясно да покаже, че следващото решение за лихвите може с равна вероятност да бъде както повишение, така и понижение.

Освен инфлационните данни, докладът на Бюрото за икономически анализи ще съдържа и информация за личните доходи и разходи, които ще дадат ранна представа за потребителското търсене през второто тримесечие. Икономистите очакват умерено увеличение на реалните разходи и забавяне на ръста на номиналните доходи.

Цените на бензина, които са близо до върховете си от 2022 г., засилват тревогите на американските домакинства относно разходите за живот и поставят риск пред потреблението.

Според „Блумбърг икономикс" (Bloomberg Economics) по-нататъшно отслабване на доверието може да доведе до забавяне на потребителските разходи през лятото. Анализаторите Анна Уонг, Стюарт Пол, Елиза Уингър, Крис Колинс, Алекс Танзи и Трой Дюри посочват, че досегашното потребление е било подкрепено от данъчни възстановявания, но трайно високи цени на бензина могат да изчерпат този буфер, ако Ормузкият проток остане затворен.

В четвъртък ще бъде публикувана и ревизираната оценка за БВП на САЩ за първото тримесечие.

Сред останалите важни данни през съкратената празнична седмица са индексът на потребителското доверие на „Конфърънс борд" във вторник, поръчките за дълготрайни стоки и продажбите на нови жилища в четвъртък, както и данните за търговията със стоки в края на седмицата.

В Канада се очаква БВП по разходи да нарасне с 1,5 на сто през първото тримесечие, след свиването от 0,6 на сто в края на 2025 г. Правителствата, компаниите и домакинствата вероятно са увеличили разходите си, въпреки че активността при фирмите и потребителите е започнала да отслабва към края на тримесечието след петролния шок.

Очаква се инвестициите в жилищно строителство да останат слаби на фона на застой на пазара на имоти и забавяне на растежа на населението. Американските мита продължават да оказват натиск върху износа, въпреки по-високите доставки на злато и суров петрол.

Заместник-гуверньорът на канадската централна банка Николас Винсент ще говори по темите за пазара на труда и структурните промени в икономиката след четири поредни месеца на загуба на работни места, най-силната подобна серия от 2021 г. насам.

Азия

Три централни банки от Азиатско-тихоокеанския регион ще вземат решения за паричната си политика през следващата седмица. Корейската централна банка ще проведе първото заседание под ръководството на новия управител Шин Хюн Сонг.

Основен фокус ще бъде шестмесечната диаграма с очакванията за лихвените проценти. През февруари тя показа неутрална позиция и очакване за запазване на лихвите, но това може да се промени заради нарастващите инфлационни рискове.

Очаква се Резервната банка на Нова Зеландия да запази основната си лихва на ниво от 2,25 на сто в сряда, като инвеститорите ще следят сигналите за евентуална промяна през юли. Краткосрочните инфлационни очаквания в страната са достигнали най-високото си ниво от 2023 г. насам. Решение за паричната политика ще вземе и централната банка на Шри Ланка.

Няколко азиатски държави ще публикуват данни за инфлацията. В Сингапур се очаква ръстът на цените да се е ускорил до 2,1 на сто през април.

В Япония основната инфлация в Токио вероятно е останала почти без промяна през май, което оставя възможност „Банк ъв Джапан" да обмисли повишение на лихвите през следващия месец.

Инфлационните данни в Австралия, които се очакват в сряда, може да покажат, че наблюдаваният от централната банка равномерен среден показател остава над целевия диапазон, което поддържа очакванията за ново повишение на лихвите през август или септември.

Данните за промишлените печалби в Китай ще покажат доколко производителите се справят с геополитическите сътресения, след като през първото тримесечие печалбите нараснаха с 15,5 на сто, най-силният ръст за този период от пет години.

Нова Зеландия ще публикува и два индекса на настроенията в петък. Индексът на потребителското доверие през април достигна най-ниското си ниво от три години, а бизнес доверието също остава под натиск.

През седмицата се очакват и данни за външната търговия на Филипините, Тайланд и Хонконг.

Латинска Америка

Докладът за потребителските цени в Бразилия в средата на седмицата почти сигурно ще покаже ускоряване на инфлацията над горната граница от 4,5 на сто на целевия диапазон, след ниво от 4,37 на сто през април.

Въпреки това централната банка вероятно ще продължи предпазливото облекчаване на паричната политика, тъй като вътрешното търсене все още не е основен двигател на инфлацията.

Централната банка на Уругвай ще заседава при инфлация под целта от 4,5 на сто и основна лихва от 5,75 на сто. Управителят Гилермо Толоса заяви в края на април, че институцията предпочита изчаквателен подход.

Четири от големите икономики в региона ще публикуват данни за пазара на труда през април. В Перу безработицата в столицата Лима вече достигна 5,3 на сто.

В Бразилия безработицата се повиши над 6 на сто през март за първи път от 10 месеца, но засега няма признаци за рязко отслабване на пазара на труда. В Мексико серията от безработица под 3 на сто може да приключи, тъй като по-ниската икономическа активност и ръстът на неформалната заетост започват да оказват влияние.

Войната в Иран може да накара мексиканската централна банка „Банксико" (Banxico) да ревизира част от прогнозите си за 2026 г., включително очакванията за икономически растеж и инфлация.

Докладът за БВП на Бразилия за първото тримесечие вероятно ще покаже, че страната е преодоляла слабостта от втората половина на 2025 г. и е започнала 2026 г. със стабилен растеж.

Промишлеността и производството постепенно компенсират отслабването в селското стопанство, докато потреблението на домакинствата остава устойчиво, подкрепено от нови данъчни и кредитни стимули преди изборите през октомври.