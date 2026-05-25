Петролът поевтиня рязко заради надежди за сделка между САЩ и Иран

Цените на петрола спаднаха с повече от 5 долара, отбелязвайки най-ниската си точка от две седмици в първата за седмицата азиатска търговска сесия. Нараснаха надеждите за скорошно мирно споразумение между САЩ и Иран въпреки липсата на съгласие около ключови въпроси като блокадата на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент се понижиха с 5,09 долара или 4,9 на сто до 98,45 долара за барел към 10:05 часа българско време, докато фючърсите на американския лек суров петрол (WTI) поевтиняха с 5,22 долара или 5,4 на сто, като барел от суровината се продава за 91,38 долара.

По-рано през сесията и двата сорта регистрираха най-ниската си стойност от 7 май.

В събота американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран „до голяма степен" са се договорили около споразумение за мир, което ще отвори отново за корабоплаване Ормузкия проток, през който преди началото на конфликта в Иран преминаваха около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

„Въпреки всички резерви и рискове, които остават по отношение на мирното споразумение и Ормузкия проток, сега се вижда светлина в края на тунела, което ще доведе до известно облекчение на цените на петрола в краткосрочен план", заяви енергийният анализатор на "Ем Ес Ти Марки" (MST Marquee) Сол Кавоник.

Въпреки това двете страни продължават да са в противоречие по редица въпроси. Тръмп обяви вчера, че е наредил на своите дипломатически представители да не бързат с подписването на каквато и да е сделка.

Анализаторите очакват, че нормализирането на петролните доставки може да отнеме месеци, докато се ремонтира повредената енергийна инфраструктура в региона.

На този фон американските енергийни компании реагираха на по-високите цени на енергията в САЩ, като пуснаха в експлоатация петролни и газови кладенци за пета поредна седмица.

Сондажните платформи в САЩ – индикатор за бъдещите добиви – се увеличиха със 7, достигайки 558 към петък, 22 май, което е най-големият им брой от юни 2025 г.

Въпреки това, според енергийната компания „Бейкър Хюз" (Baker Hughes), общият брой на сондажните платформи в САЩ все още е с 1 процент под нивата отпреди година, пише БТА.