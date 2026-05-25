Германският вносител на руските лади обяви фалит

Компанията Lada Automobile със седалище в град Букстехуде - немският вносител на руските "Лади", която изпадна във финансови проблеми, обяви фалит.

Тъй като компанията не успя да намери нов инвеститор, това бележи края на повече от 50-годишното съществуване на руската марка на германския пазар, съобщава порталът t-online.

Бизнесът в Букстехуде е спрян от няколко месеца. Според немския портал, доскоро компанията е наемала около десет души.

Още в края на 2019 г. руският производител спря официалния износ за Европа, тъй като ЕС затегна емисионните си разпоредби. След това вносителят в Букстехуде предлагаше социалистическата SUV легенда "Нива" в Германия като сив внос и го продаваше под имената "Лада 4x4" и "Лада Тайга".

Когато избухна войната в Украйна и влезе в сила ембаргото срещу Русия, тази възможност също се провали, а нови превозни средства и резервни части на практика са недостъпни.