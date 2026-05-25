Ще има BMW "G-класа"

Заявка за патент от Мюнхен подхрани спекулациите, че BMW разработва здрав луксозен SUV, базиран на класическото рамково шаси - технологията, стояща зад легенди като G-класата, Jeep Wrangler и Ineos Grenadier. Това би било истинска стратегическа промяна за баварския производител, който досега разчиташе почти изключително на самоносещи каросерии.

Според заявката за патент, новата конструкция ще бъде гъвкава и сравнително евтина за производство благодарение на споделените компоненти в различните модели. Името на проекта „G74 Rugged" се разпространява вътрешно от месеци и автомобилът би трябвало да се конкурира с G-класата и Land Rover Defender до края на това десетилетие. Американският завод на BMW в Спартанбърг се споменава като възможно място за производство.

Технически, SUV-ът на BMW може да бъде по-модерен от конкуренцията - патентът споменава само електрически задвижвания, с възможност за инсталиране на до четири отделни електродвигателя, по един за всяко колело. Спортният отдел на BMW M също е проявил интерес, чийто ръководител Франсискус ван Меел дори спомена участие в рали "Дакар".