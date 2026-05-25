ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психиатрията в Севлиево е с мухъл и падаща мазилка...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22913049 www.24chasa.bg

Нов екипаж пристига на китайската космическа станция

780
Тримата ще заместят настоящия екипаж на космическата станция. СНИМКА: Pixabay

Трима тайконавти пристигнаха на китайската космическа станция „Тиангун", предаде ДПА, като цитира съобщения в държавните медии на азиатската страна.

Космическият кораб „Шънчжоу-23" излетя в неделя, 24 май, от северозападната част на Китай с ракета-носител Long March 2F.

Екипажът се състои от тайконавтите Чжу Янчжу, Чжан Чжиюан и Ли Цзяин. Според китайската космическа агенция Ли е първият представител на Хонконг, който участва в китайска космическа мисия.

Тримата ще заместят настоящия екипаж на космическата станция.

За първи път е планирано тайконавт да остане около година в космоса. По време на мисията ще бъде взето решение кой от тримата, пристигнали с „Шънчжоу-23", ще бъде избран за това, отбелязва ДПА.

Китай има за цел да използва удължения срок на пребиваване в космоса, за да проучи как дългосрочните мисии се отразяват на човешкото тяло, пише БТА.

Според властите екипажът, който предстои да се прибере на Земята, вече е изкарал 203 дни в космоса и вероятно ще постави рекорд за най-дългата продължителност на мисия на китайски екипаж, допълва ДПА.

Тримата ще заместят настоящия екипаж на космическата станция. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Наука и технологии

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)