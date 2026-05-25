Токийската борса удари рекорд заради надеждите за мир между САЩ и Иран

Основният борсов индекс на Токийската фондова борса за първи път завърши сесия над границата от 65 000 пункта, подкрепен от надеждите, че САЩ и Иран скоро ще сключат мирно споразумение, предаде Киодо.
Индексът Nikkei 225 скочи с 2,87 на сто днес, достигайки рекордните 65 158,19 пункта. По-широкият индекс Topix завърши сесията с ръст от 1,29 на сто и завърши търговията също на максимум - 3942,57 пункта.
На основния пазар най-много поскъпнаха акциите на производителите на цветни метали, електроуреди и компаниите за въздушен транспорт.
Търговия на борсата в Сеул днес няма да има поради отбелязването на будисткия празник Весак.
Индексът CSI 300 в континентален Китай прибави 1,58 на сто до 4921,60 пункта, а хонконгският Hang Seng - 0,86 на сто до 25 606,03 пункта.
Индийският индекс Nifty 50 е нагоре с 1,06 на сто до 23 971,85 пункта.
На Уолстрийт основните индекси приключиха петъчната сесия с растеж, като промишленият индекс Dow Jones Industrial Average достигна рекордно ниво – за първи път от началото на конфликта между САЩ и Иран.
Индексът Dow Jones Industrial Average добави 0,58 на сто и приключи сесията на равнище от 50 579,7 пункта.
Широкообхватният S&P 500 се повиши с 0,37 на сто до 7473,47 пункта, а технологичният Nasdaq Composite - с 0,19 на сто до 26 343,97 пункта, пише БТА.