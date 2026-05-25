Европейските борси достигнаха двумесечен връх заради надежди за мир между САЩ и Иран

Общоевропейският борсов индекс Stoxx Europe 600, който обхваща 600 компании с голяма, средна и малка капитализация, представляващи приблизително 90 процента от пазарната капитализация на акциите в свободно обращение в Европа, достигна най-високо равнище от над два месеца в днешната обедна търговия. Европейските инвеститорите са окуражени от информацията, че се водят преговори за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран, което успокои опасенията относно инфлацията и забавянето на световната икономика, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX се повиши с 1,25 на сто до 25 200,21 пункта към 12:25 часа българско време.

Парижкият CAC 40 прибави 1,38 на сто до 8228,03 пункта.

FTSE MIB в Милано нарасна с 0,96 на сто до 49 989,79 пункта.

Пазарите във Великобритания днес са затворени по случай официален празник, а търговията във Франкфурт ще бъде съкратена заради Петдесетница.

Индексът на сините чипове Stoxx Europe 600 се повиши с 0,67 на сто до 629,28 пункта, малко под рекордния връх, достигнат в края на февруари, преди началото на войната в Близкия изток.

Повечето сектори отбелязаха ръстове, начело с банковите дружества, които поскъпнаха с близо 2 на сто.

Книжата на авиокомпаниите също са във възходяща посока, като тези на германската „Луфтханза" (Lufthansa) и френско-нидерландската „Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM) се повишиха съответно с 3,7 и 7,5 на сто, докато цените на петрола се понижиха с около 5 на сто, пише БТА.