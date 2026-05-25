Германската промишленост отчете първи ръст на приходи от 2023 г. насам, но съкращенията продължават

Приходите на германските промишлени компании са нараснали за първи път от 2023 г., въпреки че секторът е продължил да съкращава работни места, предаде ДПА.

Приходите в промишлеността в Германия са се увеличили с 1,7 на сто през първото тримесечие на 2026 г., достигайки малко над 531 млрд. евро (618 млрд. долара), според най-новото проучването на консултантската фирма И Уай (EY), базирано на данни от Федералната статистическа служба „Дестатис". Това е първи годишен ръст на приходите на промишлените фирми в страната след 10 тримесечия на спад.

Основната причина се явява 18-процентовото увеличение на приходите в металургичния сектор, чийто износ е нараснал с 28 на сто на годишна база. Автомобилният сектор също отбеляза леко увеличение на приходите с 2,1 на сто, както и електротехническата промишленост - с 1,4 на сто.

Междувременно броят на заетите в промишлеността в Германия е намалял до 5,3 милиона към края на първото тримесечие на 2026 г. Това е отговаряло на годишен спад с 2,3 на сто или 127 300 работни места, посочват от И Уай.

Автомобилният сектор е отбелязал най-големите нетни загуби на работни места - около 32 000, следван от машиностроенето с 22 000 и производството и преработката на метали - 8800.

„Предстоящите месеци ще покажат дали растежът (на приходите) в някои сектори е просто мимолетно явление или началото на обрат", заяви Ян Брорхилкер, управляващ партньор в „И Уай Германия".

Брорхилкер очаква по-нататъшни съкращения на работни места, като посочи, че много сектори все още имат значителен свръхкапацитет.

В много компании дебатът вече не се ограничава само до програми за икономии, а и касае и закриването на цели заводи, добави той, цитиран от БТА.