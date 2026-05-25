"Законът на Тау": Новата концепция на Huawei за свръхпроизводителни полупроводници

Китайската компания "Хуавей" обяви, че очаква да проектира авангардни 1,4-нанометрови чипове от ново поколение до 2031 г. въпреки американските санкции, които затрудняват китайски компании да се сдобият с необходимото оборудване за производство на подобни полупроводници, предаде Ройтерс.

„Хуавей" планира да използва т. нар. концепция Закон за мащабиране на Тау, нов принцип за усъвършенстване на чипове, разработен от компанията.

Президентът на полупроводниковия бизнес на "Хуавей" и директор на научния комитет на компанията Хъ Тинбо днес представи новата концепция по време на международен технологичен симпозиум в Шанхай, съобщи компанията.

Въпреки че "Хуавей" не предостави независими данни за производителността на новите чипове, целта е значителна, тъй като се очаква 1,4-нанометрови чипове да бъдат близо до световната граница за „авангардно производство на чипове" към края на десетилетието.

Мнозина обаче считат, че е малко вероятно Китай да достигне това ниво само чрез конвенционално производство, тъй като Вашингтон е ограничил китайският достъп до съвременни литографски инструменти и други ключови полупроводникови технологии, посочва Ройтерс.

Законът за мащабиране на Тау се фокусира върху съкращаването на времето, необходимо на сигналите и данните да преминат през чипове и изчислителни системи, заявиха от „Хуавей". Ако бъде успешен, той би могъл да предложи на компанията начин да подобри производителността и плътността на чиповете въпреки ограниченията върху достъпа на Китай до най-модерното оборудване за производство на полупроводници.

От "Хуавей" заявиха още, че чиповете "Кирин" , чието пускане на пазара е планирано за есента на 2026 г., ще бъдат първите, които ще използват свързана с технологията архитектура, която според компанията ще подобри производителността.

Компанията уточни, че през последните шест години е проектирала и произвела в серийно производство 381 чипа, базирани на Закона за мащабиране на Тау, предназначени за използване в различни сектори, включително смартфони и изкуствен интелект, пише БТА.